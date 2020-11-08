重新點票難改戰局 「翻盤」20年未見

兩關鍵州得票差距不足1百分點

特朗普在威斯康星以2萬多票敗給拜登，得票差距0.6個百分點，其陣營已要求重點。喬治亞州仍有約2%票未點，拜登僅領先約7000多票，得票差距只有約0.1個百分點，州務卿已表明預計會重新點票。2016年大選，特朗普在威斯康星以2萬多票之差擊敗民主黨的希拉里，其後重新點票的結果是特朗普額外多贏131票；2011年該州最高法院選舉，兩法官得票相差7300票，重新點算後亦僅改動312票，未能扭轉選舉結果。威斯康星共和黨前州長沃克（Scott Walker）上周三在Twitter直言，要推翻2萬票的門檻「相當高」，但仍認為特朗普應要求重新點票。

2006年以來，北卡羅萊納曾有3次選舉須重新點票，每次候選人之間得票差距3000至6000票之間，但經重新點算後，差距縮小最多為667票，最少只有17票。

重新點票能扭轉結果的例子很少且年代久遠，1974年新罕布什爾參議員選舉中，共和黨的懷曼（Louis Wyman）僅以355票擊敗民主黨對手德金（ John Durkin），德金要求重點，結果德金多懷曼10票，懷曼同樣要求重點，重點後懷曼多對手僅兩票，經一番爭拗後，兩人最終同意重新舉行選舉。

（全國廣播公司/美國參議院網站）

（2020美國大選）