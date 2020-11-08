拜登勝選：會成為全美國人的總統 特朗普拒認落敗稱興訟

【明報專訊】經過5日漫長點票，美國傳媒在香港時間今日凌晨約零時半先後判定民主黨總統候選人拜登在關鍵游離州賓夕法尼亞勝出，跨過270張選舉人票的取勝門檻，成為總統當選人。拜登隨後在Twitter稱對獲國民選為總統感到榮幸，承諾會成為「代表所有美國人的總統」。這意味着總統特朗普將成為1992年老布殊以來首位未能連任的總統，但他拒絕認輸，並隨即發表聲明強調選戰「遠遠尚未結束」，表明周一起會入稟法院興訟。
美聯社、《紐約時報》、《華盛頓郵報》、有線新聞網絡（CNN）和霍士新聞等美國主流傳媒，在美國東岸時間昨日中午先後宣布，判定拜登（Joe Biden）已在賓夕法尼亞勝出，全取該州20張選舉人票，換言之他篤定取得多於270張選舉人票，足夠勝出今屆美國大選。《紐約時報》最新點票結果顯示，賓夕法尼亞州估計已點算98%選票，拜登多出特朗普逾34000票，即以0.5個百分點領先（見表2）。除了賓夕法尼亞外，美聯社和《紐時》等隨後再宣布拜登贏得內華達州（6張選舉人票），而他在喬治亞和亞利桑那州的得票率亦保持領先。CNN隨後引述拜登競選團隊職員指，拜登將於周六晚上8時（香港時間今早9時）發表演說。拜登競選團隊向CNN表示，他的演說內容除了團結外，也強調選票是選民心聲。
賀錦麗成美歷來最有政治權力女性
獲美國各大傳媒認可為總統當選人（President-elect）的拜登隨即在Twitter回應，形容未來的工作會艱辛，但承諾會成為代表所有美國人的總統，對於美國人選擇他帶領國家感到榮幸。其副手賀錦麗（Kamala Harris）成為歷來首位黑人、首位南亞裔兼首位女性副總統當選人，她將成為美國歷來最有政治權力的女性。她在Twitter上說：「這場選舉遠遠不只是關乎拜登和我，這關乎美國靈魂和我們為它戰鬥的決心……讓我們開始工作。」民主黨的眾議院議長佩洛西形容，拜登勝選「象徵美國希望新一天的拂曉」。
特朗普則在差不多時間透過競選團隊發表聲明，強調「這場選舉遠遠尚未結束」，又指摘拜登「急於假冒成勝方」，表明周一（9日）起會入稟法院興訟，重申要求重新點算所有「合法的選票」。在美國傳媒判定拜登勝選前不久，特朗普才在Twitter宣稱自己在選戰「大勝」，又堅持指控選舉舞弊。
特朗普斥「急於假冒勝方」
美國傳媒上周五（6日）顯示拜登在喬治亞和賓夕法尼亞的得票反超特朗普後，選戰形勢已明顯傾向拜登一方。拜登上周五晚發表演說時，未有直接宣布勝選，只強調自己將以明顯優勢取勝，並聲言有望奪取逾300張選舉人票。他又強調自己贏得超過7400萬張普選票，是歷來之最。他表明入主白宮首日即會採取行動對付疫情。他同時呼籲各方放下黨派紛爭，但沒直接點名特朗普：「我們是對手但不是敵人，我們都是美國人。」特朗普在拜登演說前數小時，警告對方「不應該錯誤宣布當選總統」。
路透社：特朗普團隊訴訟策略混亂
特朗普陣營在大選日後已在至少4州提出訴訟，另在內華達跟選舉官員達協議而放棄興訟，共和黨人計劃籌集至少6000萬美元應付司法戰。但路透社引述特朗普一名顧問稱，競選團隊的訴訟策略混亂無序，另一匿名共和黨職員則對司法戰成效置疑，他說：「這場選戰已經結束，唯一看不到的人是特朗普。」《華盛頓郵報》昨日較早前引述消息，特朗普過去兩日已被幕僚敦促為落敗做好準備，以及商討如何處理敗選的結果，但一名高級幕僚指他們未討論到發表敗選演說。
（綜合報道）
（2020美國大選）
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