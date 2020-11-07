成績遜預期 民主黨溫和進步兩派互批

【明報專訊】民主黨未能在大選掀起「藍色浪潮」，原先以拉倒特朗普為共同目標而站在同一陣線的黨內中間溫和派與左傾進步派，裂痕隨即重新浮面。有溫和派議員質疑進步派不應再推銷社會主義「趕客」，擔心中期選舉會大敗，進步派議員大感不滿，反斥溫和派只想討好市郊白人選民。
溫和派斥社會主義牌致失議席
進步派反斥只想取悅市郊白人
《華盛頓郵報》報道，在眾議院接連意外丟失議席後，民主黨眾議員周四（5日）舉行超過3小時視像會議，火藥味濃。2018年才當選的弗吉尼亞眾議員斯潘伯格（Abigail Spanberger），直接槓上黨內聲勢愈來愈響的左翼勢力，說：「我們需要不再使用『社會主義者』或『社會主義』等字眼……我們因此失去了好同僚。如果我們把周二（選戰結果）歸類為成功……我們會在2022年（中期選舉）被撕成碎片。」其他溫和派眾議員也有類似評論。
在參議院選舉上，民主黨人把寄望放在喬治亞州兩參議院議席將重新投票（預計明年1月），但本身是黑人的眾議院民主黨黨鞭克萊伯恩（James E. Clyburn）認為，如果民主黨繼續主打社會主義醫療制度和「停止向警隊撥款」的議題，不可能勝出。
部分自由派或進步派議員隨即反擊，國會進步派黨團共同主席賈亞帕爾（Pramila Jayapal）認為，進步派或進步派思想可以帶動黨內基本盤（party base），質疑民主黨人不應單獨挑出他們來指控。以民主社會主義者自居的進步派新星特萊布（Rashida Tlaib）則怒斥黨友同僚只有興趣取悅市郊白人，「這聽起來就像你們在說停止推動黑人想得到的東西」。
備受下台壓力的眾議院議長佩洛西在會上表示，今次選戰民主黨表現不是那麼差，起碼仍掌控眾議院，拜登亦極可能當選總統，「我們沒有贏出每一場戰役，但我們贏了戰爭」。
（華盛頓郵報）
（2020美國大選）
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