白宮倘易主 無改「特朗普主義」留存

特朗普這次完全不算慘敗，總得票數勢將只屈居今屆對手拜登，位列史上第二，甚至有可能再憑選舉人票當選。《紐約時報》形容，這意味着即使明年1月被迫遷出白宮，特朗普仍很可能比預期中更具韌力，幾可肯定繼續成為「在美國社會生活的強大和破壞性力量」——別忘記他的Twitter追隨者多達8810萬人，足以令他繼續成為右翼具影響力的聲音，甚至有可能成為共和黨內的造王者。

追隨者眾 有力造王

少數跟特朗普割席的共和黨人、前亞利桑那參議員弗拉克直言，選舉結果顯示特朗普有大批支持者，他本人也無意短期內退出政治舞台。《紐時》提出的可能性包括施壓共和黨參議員，利用其人數優勢抵抗拜登施政，報道直指在新一代共和黨人冒起前，特朗普仍可定位自己成共和黨的實際領袖，利用其動員力牽制或扶持黨友。

《華盛頓郵報》專欄作家布特（Max Boot）也相信，「特朗普主義」不會消失，直言共和黨沒有經歷迫使他們作徹底反省（soul-searching）的選戰重創，成績反而足夠好，令該黨只會確定現時擁抱民粹主義、白人民族主義和非理性主義的路線。

不過部分共和黨人不這麼認為，他們相信特朗普肯定會繼續發聲，但共和黨將樂於揭過特朗普的一頁，只會把這曾經的總統視為離經叛道。前佛羅里達眾議員庫爾貝洛便稱，不會再有另一個特朗普，複製者只會失敗，但承認特朗普主政時期將是美國史上永不磨滅的傷疤。

（紐約時報/華盛頓郵報）

（2020美國大選）