謠言四起 撐特示威者持槍圍點票站 兩派示威蔓延 選民：國家更撕裂

周二大選夜，當亞利桑那約70%選票被點算後，霍士新聞及美聯社已報稱該州由拜登勝出，但至周三當地工作人員仍在點票；當晚facebook又流傳特朗普支持者聲稱使用水筆填選票而未被計算（表），官員稱是謠言。逾200示威者周三晚聚集在鳳凰城的馬里科帕縣點票中心外，高呼「停止盜竊」、「計算我的票」，又大罵「霍士可恥」，當中部分人更持手槍或步槍。為保安全，官員被迫關閉點票中心，但工作人員仍繼續點票。在另一關鍵游離州密歇根，最大城市底特律一個選票處理中心外，亦有特朗普支持者示威，高叫「停止點票」。

拜登支持者促「點算所有票」

拜登支持者周三傍晚在紐約遊行，示威由「保護結果聯盟」組織發起，成員之一的博亞吉安（Sarah Boyagian）說，這次大選要計算每一票，「特朗普在未點完票前就宣稱勝選，這令人無法接受」。47歲民眾弗雷澤則擔心特朗普會令選票作廢，「我擔心民主正岌岌可危」。由超過165個草根團體組成的「保護結果聯盟」計劃於周三至周六舉行100多場示威。「關閉華盛頓」（ShutDownDC）組織者則表示，他們計劃本周採取更激烈行動，具體會取決於選舉結果。在俄勒岡州波特蘭市，周三也有民眾不滿特朗普聲言循法律途徑挑戰點票結果，高舉寫有「要求點算所有票」的標語示威。

住在佛州的63歲共和黨人赫斯利（Dan Hensley）周三凌晨從電視看到特朗普提早宣稱勝利又指摘選票舞弊後，感覺美國比以往更撕裂，「昨晚在美國這個造成裂縫的楔子變得更大」。赫斯利自1976年一直投票給共和黨，但上屆大選沒投票，而今屆他投給拜登。這次大選謠言滿天飛，令民眾更分化。在各大傳媒未報道誰取得密歇根和喬治亞州時，就有偽裝成美聯社、CNN等主流傳媒的假Twitter帳戶散播拜登在這兩州獲勝的消息，企圖在網上關於大選的討論中摻雜假資訊，Twitter其後封鎖有關帳戶。

（綜合報導）

（2020美國大選）