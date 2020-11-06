拜登料重奪密歇根威斯康星 尚欠17票 當選路窄 特朗普5州打司法戰

特朗普：拜登新近稱勝州全將臨司法戰

特朗普昨在Twitter表明，「所有拜登新近宣稱勝選的州份，都會面臨其團隊以選舉舞弊為由的司法挑戰」，又宣稱有「大量證據」可在媒體找到。

截至香港時間今凌晨1時，美國大選尚有6個州份未有結果。拜登周三向傳媒表示，點票結束後「相信我們是贏家」，又稱對賓夕法尼亞的感覺「非常好」；特朗普競選團隊則稱，點算所有「合法選票」後，他們將在該州「宣告勝利」。外界預計賓夕法尼亞周五（6日）將完成點票，特朗普陣營周三已入稟，要求最高法院介入該州點票程序，企圖推翻該州接受大選日之後收到的郵寄選票的決定。賓夕法尼亞在選前已決定點算在大選日之後3天內收到的郵寄選票，前提是郵戳日期必須是選舉日或之前。

拜登：對賓夕法尼亞感覺非常好

特朗普陣營：民主黨謀剝奪選票

與此同時，特朗普陣營採取法律行動，就賓夕法尼亞的共和黨民調觀察員及選民證件法（Voter ID laws）提出訴訟。特朗普團隊的競選副經理克拉克（Justin Clark）發聲明稱：「賓夕法尼亞正發生糟糕的事，民主黨人密謀剝奪和削弱共和黨的選票，特朗普和團隊致力制止這種情况。」克拉克稱，團隊提出訴訟是為阻止民主黨籍選舉官員向共和黨民調觀察員隱瞞點票和處理工作，觀察員的工作是確保每張有效選票都被點算。

特朗普團隊並就該州民主黨人涉違反《幫助美國人投票法》（Help America Vote Act）提出訴訟，這法案要求各州確保一些首次投票的選民提供身分證明方可投票，民主黨籍州務卿布克瓦爾以行政命令修改該州選舉法，將缺席投票和郵寄選票的選民改為在大選日後再提交身分證明。

除了賓夕法尼亞，特朗普陣營亦在密歇根和喬治亞州入稟法院，要求暫停點票。在密歇根，美國主流傳媒普遍周三判斷拜登已取勝，全取16張選舉人票，當時拜登約以6.7萬票的優勢領前。特朗普陣營入稟欲叫停該州點票，指控地方選舉官員違反州法律，質疑部分點票在沒有雙方選舉觀察員在場下進行。

在喬治亞，96%選票經點算後，特朗普只領前拜登不足2萬票。特朗普陣營及共和黨人已入稟當地法院，要求法官下令停止點算及封存該州查塔姆縣在選舉日晚上7時後收到的郵寄選票。共和黨人質疑郵寄選票有舞弊嫌疑，更稱考慮在該州多個縣提出類似訴訟。

要求威州重新點票 內華達同興訟

目前點票結果顯示拜登勝出的威斯康星州，則有特朗普競選經理宣稱收到報告指稱該州數縣有違規情况，影響選舉合法性，團隊已提出訴訟，要求重新點票，但未提供細節。

上述4州都是特朗普上屆大選勝出的州份。另外，特朗普競選團隊周四宣布，正在內華達入稟，要求停止點算「非法選票」，宣稱並非所有送來的選票都是合法投票。

（華爾街日報/CNN/金融時報）

（2020美國大選）

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