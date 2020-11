電話來自人工合成的女聲,其於電話稱「你好,這只是測試來電,是時候留在家中。保安全、留在家中(Hello. This is just a test call. Time to stay home. Stay safe and stay home.)」美國阻截廣告電話及自動來電公司RoboKiller副總裁波特(Giulia Porter)稱,這通電話過去11個月曾撥出數以百萬個,到周二則飈升至垃圾電話名單上的首5、6位。

有國土安全部官員稱,FBI正調查有關自動來電。紐約州檢察總長亦表示會展開調查。

(路透社)

(2020美國大選)