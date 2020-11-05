低估特朗普支持度 民調惹錯判質疑

孔誥烽：媒體應反思

孔誥烽受訪時指出，周二開票初步結果顯示特朗普支持度比民調預測高。此前主流媒體一直攻擊特朗普為種族主義者、白人至上主義，又聲稱特朗普的支持者以白人為主，少數族裔選民不會投票給特朗普，但初步點票結果顯示，投票支持特朗普的選民中，非裔及拉美裔等少數族裔人數較上屆增加。美國市場調查機構Edison Research的全國票站調查顯示，少數族裔選民中，約11%的非裔選民、31%的拉美裔選民、30%的亞裔選民投票給特朗普。孔誥烽質疑，民調失準並非首見，在上屆美國大選及英國脫歐公投亦有發生，「為何特朗普這類民粹政治家如此受歡迎，要反省出了什麼問題」。

「證明疫下可如常投票」

孔誥烽目前身處馬里蘭州，根據他的觀察，各州在選舉日的情况大致和平及有秩序，部分大城市的商店封上圍板，以防一旦出現選舉爭議，可能引發示威或暴力事件，但他預計發生衝突的可能暫時不大，「不論選舉結果如何，美國已向全世界示範，因為疫症而取消或延遲選舉，並非明智的做法，其實選舉（在疫情下）都可以如常進行」。

明報記者

（2020美國大選）