低估特朗普支持度 民調惹錯判質疑

【明報專訊】爭取連任的總統特朗普在選前民調一直落後於對手拜登，但初步點票結果顯示，特朗普勢奪得關鍵游離州佛羅里達及俄亥俄，選情並非一面倒，民調有否再次低估特朗普的支持度惹人關注。美國約翰霍普金斯大學韋森費特政治經濟學教授孔誥烽在美東時間周二（3日）晚對本報稱，不論最終選舉結果是拜登險勝，還是特朗普反敗為勝，民調機構及主流媒體應深切反思，為何連續兩屆大選都錯判選情。
孔誥烽：媒體應反思
孔誥烽受訪時指出，周二開票初步結果顯示特朗普支持度比民調預測高。此前主流媒體一直攻擊特朗普為種族主義者、白人至上主義，又聲稱特朗普的支持者以白人為主，少數族裔選民不會投票給特朗普，但初步點票結果顯示，投票支持特朗普的選民中，非裔及拉美裔等少數族裔人數較上屆增加。美國市場調查機構Edison Research的全國票站調查顯示，少數族裔選民中，約11%的非裔選民、31%的拉美裔選民、30%的亞裔選民投票給特朗普。孔誥烽質疑，民調失準並非首見，在上屆美國大選及英國脫歐公投亦有發生，「為何特朗普這類民粹政治家如此受歡迎，要反省出了什麼問題」。
「證明疫下可如常投票」
孔誥烽目前身處馬里蘭州，根據他的觀察，各州在選舉日的情况大致和平及有秩序，部分大城市的商店封上圍板，以防一旦出現選舉爭議，可能引發示威或暴力事件，但他預計發生衝突的可能暫時不大，「不論選舉結果如何，美國已向全世界示範，因為疫症而取消或延遲選舉，並非明智的做法，其實選舉（在疫情下）都可以如常進行」。
明報記者
（2020美國大選）
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