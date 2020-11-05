特朗普佛州大捷 拉美裔票增

相關選民多出身原籍國中上階層

特朗普雖被指助長種族歧視，又推動建邊境圍牆等入境政策備受抨擊，但藉着所堅持的宗教立場和保守價值觀，以及對古巴的強硬態度等，贏得偏向信奉天主教的拉美裔信任。路透社報道，特朗普整體所得的非白人選民支持比率較4年前躍進，拉美族群增幅3個百分點，又增加了30歲至44歲黑人群組的11個百分點支持。

例如邁阿密戴德縣（Miami-Dade）是佛州勝敗的關鍵選區，拉美裔選民每次大選總投票率都有最少近七成。競選最後數天，民主黨前總統奧巴馬和今屆副總統候選人賀錦麗均有着力到當地拉票，但動搖不了特朗普的基本盤。

特朗普競選團隊的高級顧問米勒（Jason Miller）稱，他們對佛州南部投放了重大資源搶攻拉美裔選民，也針對古巴裔美國人、哥倫比亞裔和委內瑞拉裔社群，乃至通過廣告等吸引黑人選民。佛羅里達國際大學政治系教授加馬拉（Eduardo Gamarra）指出，居於佛州等地的拉美人通常在祖國出身於中上層，出身與公民參與度皆與黑人有別。

高學歷白人支持度減

不過，支持特朗普的高學歷白人卻減少了。如NBC的票站調查顯示，密歇根州投票給特朗普的高學歷白人由上屆的51%降至43%，威斯康星與賓夕法尼亞情况類同。

（南佛州太陽哨兵報/路透社/法新社/CNN）

（2020美國大選）