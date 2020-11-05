特朗普搶閘稱勝 拜登後來居上 4州定輸贏 郵遞票勢掀司法戰

得州紅色未變 亞利桑那料「染藍」

今屆投票人數料破紀錄，其中提前投票人數超過1億。美國主流傳媒判斷，特朗普已在佛羅里達（29）、俄亥俄（18）和艾奧瓦（6）等傳統游離州獲勝，兼保住傳統共和黨票倉、選前預期或因人口結構改變而倒戈投向民主黨的得州（38），暫穩奪213張選舉人票。民主黨候選人拜登暫穩奪227張選舉人票，《華爾街日報》和霍士新聞等更判定傳統「紅州」亞利桑那（11）「變藍」，在這計法下數字會增至238張。

進入香港時間今日凌晨，共佔67張選舉人票的四大游離州賓夕法尼亞（20）、密歇根（16）、喬治亞（16）及北卡羅萊納（15）勢成決定今屆大選勝負的最後關鍵。當地點票初步結果先由特朗普佔優，但因有數以百萬計郵寄選票尚未點算，或出現拜登反勝的「藍移」現象（見另稿），其中密歇根在香港時間昨晚已傳出拜登反超前，令其勝選希望增加不少。

今屆大選點票無法在大選午夜揭盅，令美國傳媒和社交媒體對勝選宣言小心處理。例如Twitter隱藏特朗普宣稱領先的帖文及限制轉發，並附以標籤，說明帖文可能誤導。facebook亦在該帖文加上標示，指出點票仍會持續數日甚至數周，最終結果可能有不同，強調總統選舉未有明確勝出者。

然而，特朗普仍然率先自稱勝選，他在美國東岸時間周三凌晨2時現身白宮東廳，向支持者發表電視直播演說。他質疑點票結果遲遲未公布，「這是對美國公眾的欺騙……老實說，我們確實已勝出這場選舉」。他聲言會入稟最高法院以令「所有投票停止」。特朗普此前多番質疑郵寄投票涉舞弊，又聲稱各州不應接受選舉日過後送抵的選票。外界相信，選用郵寄投票的民主黨支持者較共和黨人多。

拜登促「一票不漏」：法律團隊準備抗爭

拜登陣營隨後發表聲明，批評特朗普試圖阻止點算合法投下的選票，做法「誇張、史無前例及不正確」，稱從未見有美國總統試圖剝奪國民在選舉發聲。聲明強調點票不會停止，法律團隊已準備抗爭。拜登較早前在特拉華州向支持者發表演說，稱正如預期走向勝利，呼籲支持者對選舉保持信心與耐性，強調在每張選票獲點算前，選戰仍未結束。

特朗普投訴郵寄投票致優勢「神奇消失」

到美東時間周三早上，更多郵寄投票獲點算令形勢驟變，特朗普開始在Twitter投訴，例如宣稱自己由原本在關鍵州份「穩固地領先」，因點算「意外投入的選票」令優勢「一個接一個神奇地消失」。

拜登競選經理則稱，相信截至周三中午，他們正在「通向勝利的明確道路上」，預料拜登同日可取得達至逾270張選舉人票的優勢。

兩黨陣營已就選舉展開司法戰，其中共和黨在賓夕法尼亞入稟挑戰郵寄投票，包括質疑民主黨主政地區的選舉官員，讓選民修正有簽名不符或欠保護信封等問題選票屬違法。這或重演2000年大選訴諸最高法院的情况，最高法院裁定禁止佛州重新點票，令戈爾落敗。

（綜合報道）

（2020美國大選）

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