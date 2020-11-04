公開資料門檻收緊 部門違《守則》仍拒公開

眾新聞去年透過《守則》，向警方索取《警察通例》所有章節的標題被拒，向申訴專員公署投訴後，公署今年5月裁定投訴成立，惟警方仍拒絕提供有關資料。立場新聞及港台今年2月分別透過《守則》向懲教署及物流署查詢CSI口罩資料被拒，兩個傳媒機構其後向申訴專員公署投訴，公署9月裁定投訴成立。政制及內地事務局亦限制只有「政府新聞處新聞發布系統」登記的傳媒，可查閱選民登記冊，記協曾去信特首，表達擔心政府藉此收窄記者的定義。

記協主席：過往開放資訊 今陸續設限

記協主席楊健興表示，是次拘捕行動無疑令新聞工作者承受的法律風險增加，他稱政府強調資訊開放及新聞自由，但過往的開放資訊，近來陸續設下關卡，「今次更加塞咗（資訊渠道）」。

核數師憂無法查車牌礙工作

除傳媒工作者外，有其他行業用到政府的查冊服務。核數師Ricky（化名）表示查冊是「很普通的審計程序」，以核實公司資料、股東身分等。得知有記者涉查冊被捕，他稱同事間都問：「我係咪一直犯緊法？」他以網上查車牌為例，可揀選的查冊目的與審計無關，但若不查冊，難以得知公司聲稱持有的車輛是否其持有，以及車輛有否抵押等財務資料，影響審計工作。