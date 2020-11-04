查車牌沒採訪選項 大律師：新聞界可提覆核

保安局回應稱，個別部門設讓公眾查閱資料的登記冊或資料庫，並就使用作出規定，任何查閱均須遵守相關規定，不可涉及違法行為。

記協：傳媒常用 警行動打壓採訪

「查冊」、「查地契」、「查商業登記」及「查車牌」屬新聞工作常用系統，前三者在登入前或使用期間有關於《個人私隱條例》的使用提示或聲明。個人資料私隱專員2016年回覆傳媒查詢中引條例豁免向傳媒機構披露個人資料的情况︰「只要有合理理由相信發表有關資料是符合公眾利益的便可獲得豁免」；而「查車牌」系統列明「故意提供失實資料」可據《道路交通條例》被判罰款及監禁。何旳匡表示，該系統沒提供與新聞採訪有關選項，但記者如填寫其他目的再將取得資料用作報道，即聲明的申報目的與真實目的不乎，有可能觸犯《條例》。

記者：未有裁決前小心用

本港傳媒過往多使用「查車牌」系統，如上月油麻地一宗房車撞工人後不顧而去，傳媒查車牌始揭發涉事司機為上市公司獨立非執行董事。有不願記名的前偵查記者表示，車牌屬支援工具，如偵查時發現涉偵查對象的車輛便查核車牌持有人，有助了解事件，但表示車牌查閱目的沒有「新聞報道」相關選項，以往都是「求其剔」，一直無事；亦有現職記者表示，過往查車牌盡量已選擇「最相似的選項」，運輸署去年10月取消「其他」選項後，則選擇新增的「其他有關交通及運輸事宜」，以為與被取代的「其他」相同，昨才知悉或誤墮法網，稱在法庭判決前會小心使用。

李立峯：拘記者打破過往共識

毛孟靜：政府對記者處處落閘

中大新聞與傳播學院院長李立峯表示，政府查閱資料的系統多年來沒確認新聞界可合理使用，但雙方有默契及共識允記者在實際操作中使用，一直「相安無事」，故新聞界沒特別爭取加入與新聞有關的使用選項。李形容昨日警方拘捕記者行動傳達「惡劣的信號」，打破過往共識，令全港記者顧慮，或影響新聞自由。立法會議員、前新聞工作者毛孟靜表示，政府對新聞界使用查冊系統一直「彼此理解」，惟她批評港府對新聞界使用公開資料一向「處處落閘」，認為昨日警方拘捕記者旨在恫嚇業界。

保安局表示政府關注過去的「起底」事件。相關部門，在保護個人資料、平衡公眾知情權，以及維護法紀等的需要下研究可行措施，包括要符合相關法例的保障。強調有關研究不是針對某一行業，而是針對「起底」的行為。

記協對警方拘捕港台記者行動表示極度震驚及憤怒，又指出過去不少涉及重大公眾利益的報道，包括政府高官僭建及選舉舞弊等，均透過查冊方式揭露，而查車牌亦為記者常用調查方法，認為警方是次濫用《道路交通條例》打壓正常採訪，勢必摧毀新聞自由，造成寒蟬效應。新聞行政人員協會高度關注事件，深切憂慮警方行動損害新聞採訪自由，強烈要求警方解釋理據，及在無確實證據前釋放被捕記者。