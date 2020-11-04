蔡玉玲屬自僱 合約列自行承擔法律責任

商經局：不評論 伍曼儀：盡可能提供協助

商務及經濟發展局被問到港台人員被捕會否提供法律援助、事件會否打擊港台員工士氣、會否影響新聞採訪自由，局方均無正面回應，僅稱就是次警方行動，不作評論。

港台機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀稱，同事正了解事件，會盡可能提供協助。法政匯思成員、大律師何旳匡表示，目前難以估計案件所涉法律費用，要視乎「堂數」、所聘律師等。

港台法律事宜由律政司負責 難給支援

消息人士說，港台會與服務提供者簽合約，訂明港台只向其購買拍攝節目的服務，拍攝背後的一切保險等事宜，均由服務提供者負責；港台會審閱節目質素，但背後的調查手法所涉法律責任需由該人承擔。消息人士又稱，由於港台是政府部門，故由律政司支援法律問題，「DOJ（律政司）點樣可以幫一個自僱人士？」，稱目前只能依靠港台員工私下向蔡玉玲提供援助。