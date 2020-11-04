拉人者新界北重案 涉7‧21爭議 林卓廷斥嚴重角色衝突

警：不偏不倚適當跟進

對於新界北重案組調查港台編導被指利益衝突，警方表示對每宗案件皆會嚴肅及認真處理，會根據案情及證據，以不偏不倚及專業的態度，作出適當跟進行動。

節目屢遭建制批評 林質疑阻嚇記者調查

《鏗鏘集》先後製作《721元朗黑夜》及《7．21誰主真相》，前者奪得2020年紐約電視電影節最佳新聞調查報道優異獎。廣播處長梁家榮曾說，這兩集節目的製作水準足以作為新聞學教材和典範。不過，這兩集節目出街後不斷被建制派批評，建制派議員何君堯亦投訴節目針對他。

對於有份製作上述兩集節目的港台電視部編導蔡玉玲被捕，警隊安排新界北總區重案組調查案件，林卓廷直斥屬嚴重角色衝突。他批評元朗襲擊發生後，僅8名白衣人被控，新界北重案組已被「炮轟」，而涉行動爭議的游乃強去年被調至該總區刑事總部，已是嚴重利益衝突，如今該總區重案組負責調查有關記者，質疑是為阻嚇其他記者，令他們不敢再查7．21，形容「由最衰嗰條team查追尋真相嘅記者，係唔要面」。

港台節目顧問團33成員批「莫須有」

邵家臻、莫乃光、楊雪盈等33名港台節目顧問團成員發聲明稱，對於製作新聞時事節目的港台記者被「莫須有」罪名拘捕，表示極度憤怒。聲明指出，《鏗鏘集》對7．21事件認真報道，通過蒐集閉路電視片段重組案情，引發公眾高度關注，亦屢獲獎項認可，警方今次以「違規」高調拘捕負責採訪的記者，針對傳媒常用作調查報道的車輛查冊，「明顯令人感覺帶有秋後算帳的政治目的」。