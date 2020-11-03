分析：社會充斥陰謀論假消息 換屆無助治本

假資訊源頭橫跨兩黨 fb撤競選廣告

大選前夕，假消息、帶誤導資訊流傳，源頭包括兩方陣營。較明顯例子是，特朗普上月在最後一場大選辯論中，稱1994年通過《暴力犯罪控制和執法法案》時，拜登稱黑人為「超級掠奪者」，拜登已否認；事實是希拉里1996年談及童黨問題時首次使用「超級掠奪者」這稱呼。然而特朗普周日（1日）在Twitter發文，再次指稱拜登曾稱黑人為「超級掠奪者」。

拜登陣營9月發布的競選廣告，提到特朗普2月出席南卡羅萊納州一場競選集會，稱特朗普公開說「新冠病毒疫情是一場騙局」，經核查，有關影片是編輯而成，有誤導修改。

社交媒體亦捲入這場政治風暴。特朗普2016年當選後，分析認為fb、Twitter等充斥俄羅斯散播的假消息，依用戶喜好呈現內容的演算法形成「同溫層」，導致美國政治兩極化，社會撕裂愈見嚴重，為特朗普勝選塑造有利條件。到了今屆大選，社交媒體謹慎處理假消息問題，設法減少平台上的政治信息，例如fb撤下競選廣告，Twitter也全面禁止刊登政治廣告，但此舉令兩黨少了渠道傳遞信息給選民，備受兩黨國會議員批評。

美國智庫威爾遜中心的假資訊研究員詹柯維茨在《華盛頓郵報》撰文，表示今年社會充斥關於疫情的陰謀論，以及郵寄投票的誤導聲稱，假消息影響了公共安全、衛生和民主制度的運作，政府換屆亦不能解決根本問題。

（華盛頓郵報/CNN/中央社）

（2020美國大選）