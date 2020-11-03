美媒「打假」 Twitter禁提早稱勝

點票走勢倘違民調 不就結果下定論

美聯社有逾百年報道美國大選開票新聞經驗，執行總編輯布茲比（Sally Buzbee）表示，社內已考慮過許多方案，若特朗普或拜登任何一方在選情未明確前提前宣告勝利，該社或提出質疑。她強調：「打擊虛假信息是我們今年的主要目標。」

霍士新聞決策部總監米什金（Arnon Mishkin）預測，關鍵戰場賓夕法尼亞州因在選舉當日才開始點算提前投票，初步點票結果料會使特朗普看來獲較多票數，而已經開始點算提前投票的佛州則料在初期會傾向拜登。他已向旗下記者提供指引，若發現點票初步結果與選前民調不一，便不要對選舉結果下定論。

各大社交網站亦嚴防選舉結果相關的假新聞。Twitter稱選舉日之後，各候選人將不可在有明確結果前發宣稱勝利，亦不可發布或轉發鼓勵他人揣測選舉結果的帖文；預測結果的帖文均會加上標示，並連結到其他可靠的消息來源。facebook料以人工智能演算法推低宣揚暴力或選舉假新聞的帖文顯示次序。Google亦與美聯社合作，以提供權威選舉結果，並禁止涉及大選的廣告在選舉日之後出現等。

（金融時報/BBC）

（2020美國大選）