美國「命運日」 華府嚴陣防爆亂 白宮加欄商舖封板 美媒：特朗普擬點票「領先」即報捷

CNN形容，周二是美國「命運日」。《華爾街日報》及NBC公布的最新民調顯示，特朗普支持率為42%，暫落後拜登10個百分點。CNBC報道，特朗普團隊正預備選後宣傳策略，在facebook已預備勝選廣告，顯示特朗普「仍是美國總統」。

250國民衛隊戒備 警局銷假

美國全國廣播公司（NBC）記者本內特（Geoff Bennett）周日在Twitter引述聯邦執法人員消息稱，白宮周邊將加設防止攀爬的圍欄，保護白宮建築群、橢圓形草坪及拉法耶特廣場等地，另有250名國民衛隊戒備，是當局迄今為防範大選暴力採取最顯著的部署。美國有線新聞網絡（CNN）周一（2日）亦引述消息，確認執法部門及其他聯邦機構已準備應對大選前後可能出現的示威。華盛頓警察局消息此前亦稱警員將取消休假，並與情報部門合作，預備一旦選情膠着時控制亂局及避免襲擊。

「上屆大選華府像嘉年華 今屆如戰場」

華盛頓部分商戶過去數日陸續以木板封好櫥窗。正在當地採訪的澳洲7號電視網（Seven Network）主持巴爾（Natalie Barr）形容當地民眾有如防範颶風吹襲，與上屆大選區內充滿節慶氣氛，猶如嘉年華的情景完全不同，「令人憂慮的是，不論誰會勝選都會發生騷亂，感覺像身處戰場」。

其地城市亦為選舉期間可能出現的騷亂準備。加州比華利山警方日前宣布，名店林立的羅迪歐大道將於周二大選當日及翌日封閉。連鎖百貨公司Nordstrom亦表示計劃圍封部分分店，又會在選舉當日僱用更多保安人員。

新聞網站Axios周日引述3名知情者報道，過去數周特朗普私下與心腹談論選舉日的策略，計劃在點票顯示他有領先優勢時就宣布獲勝，並會宣稱最終結果倘逆轉即反映民主黨以不法手段「竊取」勝利。其盟友預料，特朗普需在俄亥俄、佛羅里達、北卡羅萊納、得州、艾奧瓦、亞利桑那及喬治亞7州勝出或取得壓倒優勢才能提前稱勝。

特朗普：阻涉舞弊選票湧入游離州

拜登：不讓對方陣營搶先報捷

不少觀察預期，在賓夕法尼亞等關鍵州份，特朗普有望因較多支持者選擇在選舉日親身投票，而在點票初期獲優勢，但隨後數天郵寄投票點算結果陸續出爐後，他可能「反勝為敗」。

特朗普周日出席競選活動時表示，指他會提早「稱勝」的報道錯誤，但聲言民主黨主政的游離州，如賓夕法尼亞州及內華達州，點票可能出現欺詐及濫用程序。他談及最高法院早前裁定賓夕法尼亞可點算在選舉日後3天送抵的選票，形容在選舉後仍繼續收選票是「恐怖的事情」；又稱不能在選舉日當晚得知結果非常可怕，強調其律師團隊會在選舉日當晚介入，阻止更多選票湧入。民主黨總統候選人拜登則聲言，在選舉結果明朗化前絕不會讓特朗普搶先宣布獲勝。

（CNN/7news/紐約時報）

（2020美國大選）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676