羅致光稱勞工市場回穩 學者指太樂觀

勞處接獲職位空缺升八成

工盟：企業裁員改低薪聘請 「有排未見底」

羅致光昨於網誌表示，本港失業數字仍高企，但疫情9月開始紓緩，勞工市場有穩定下來迹象，勞工處今年9月從私營機構接獲職位空缺數目為78,578個，較8月43,725個職位空缺，大幅上升79.7%。羅又表示，勞工處透過多途徑加強就業配對工作，如舉辦就業博覽，及僱員再培訓局的「先聘用，後訓練」項目。他說如何結合現有勞工處服務與再培訓局項目，以解決安老服務人手不足，是短期內需加強的工作。

中大商學院高級講師李兆波說，本港疫情紓緩，料未來經濟負增長情况會改善，但保就業計劃本月底完結，料裁員陸續有來，單靠職位空缺數量增加，便斷言經濟指標「谷底回升」是較為樂觀，「職位係多咗，但係咪都適合失業嘅人做呢？」他認為財政司長陳茂波上周六以「谷底整固」期形容目前經濟狀况較貼切。

職工盟副主席張麗霞表示，羅致光的推論太樂觀，不認同勞工市場已穩定下來。她又表示，職位空缺增加不代表就業市場好轉，因不少企業裁員，但聘請年資較淺及薪金較低員工，故市場突然湧現大量職位空缺，反映打工仔待遇較疫情前差。張又預計保就業計劃完結後，失業情况只會更惡劣，勞工市場「有排未見谷底」。