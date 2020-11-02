首議員控違特權法 梁國雄申上訴終院

梁國雄表示，若法庭不受政治因素影響，對上訴有信心，但憂慮法庭受政治壓力。他稱若終院裁定可用「藐視立法會」控告議員，檢控將無日無之，舉例一旦議員與問責官員、立法會主席等爭拗，均可能導致會議暫停致被控。

立法會前議員、資深大律師梁家傑表示，前立法局在中英簽署聯合聲明翌年、即1985年通過特權法，當時是為鞏固、保障立法權，以避免受行政機關威脅或遭外力干預，「無可能用一條保護自己的法例來『自插』，是荒天下之大謬」；他稱立法會本身亦有自律機制，《基本法》亦有彈劾議員程序，思維是立法權要「自己處理自己」。梁家傑認為，若梁國雄上訴終院得直，律政司要撤控；若屆時各被告已判囚，則要以上訴方式推翻原判。

梁家傑：法例原為保障立法防行政干預

翻查資料，在梁國雄案中，裁判官嚴舜儀原裁定「藐視立法會」不適用於議員，否則議員在議會內的言論自由會受限。律政司其後上訴，上訴庭今年頒下判辭，當中提及《立法會（權力及特權）條例》主要目的是維護議會安全、莊重的環境，立法會議員的特權不能與此不符；並表示「藐視立法會」條例中的字眼是「任何人」，未有剔除立法會議員。