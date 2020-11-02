建制派涉襲擊無人被捕 警：正諮詢律政司

港島總區刑事部警司陳永裕昨被多次問及，為何沒有建制派議員因當日的內會衝突被捕，陳永裕表示針對當日「有人打人」的指控，警方已向有關人士錄取口供，並仔細翻看影片內容，由於正等候律政司的法律意見，故不適宜評論。陳永裕強調，拘捕行動與被捕者的社會地位、政治背景無關。

郭偉强涉襲陳志全 尹兆堅受傷警赴院慰問

陳志全5月就事件提出私人檢控，控告郭偉强普通襲擊罪，案件定於下周一（9日）審前覆核。律政司早前去信陳志全，重申正考慮是否介入案件。人民力量昨發聲明，稱郭偉强「在鏡頭前公然襲擊陳志全」，警方並沒有拘捕施襲者，人民力量強烈譴責。

尹兆堅當日報稱遭兩名建制派襲擊，令他心口「瘀咗幾撻」，他被保安抬走期間受傷倒地，需送院治理。尹昨質疑警方只針對民主派執法，說當日曾有警員到醫院慰問他，尹其後也有到警署落案，現在卻是「傷者變被告，原告變被告」，批評警方執法荒謬。