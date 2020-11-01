扶跌倒者遭速龍撲低 被告：問心無愧入獄也承受

裁決前稱無壓力

現年27歲的Day原是一名電腦程式員。去年6月反修例運動爆發，他8月起開始參與遊行，8．31當日在灣仔被捕。他說從沒想過自己會被捕，被捕後輾轉由灣仔警署轉移到葵涌警署，再到新屋嶺，之後直接被帶上法庭。他回想在羈留期間，心中一直在想會否被控暴動罪，最終結果如他所料。

「既來了，則安之。」Day如此說。面對控罪及審訊，他說壓力不大，反而最擔心的是家人。記者問他是否真的不擔心會罪成入獄，他想了想道：「若然咁都要監禁，我都會坦然接受。」

審訊時庭上播放片段，第四被告龔梓舜倒地後，正跑動的Day停下來，走近他伸出手，但隨即被速龍小隊撲倒在地。Day解釋當時停下來的原因只是出於「有人跌低你想去扶起佢」的想法，他更堅定地說對此沒有後悔。其代表律師透露，他事後頭部有傷，全身紅腫。

被捕後數星期，Day被公司終止了職務，但他沒有意志消沉，毅然投身一直嚮往的電影業，過去一年都在片場當散工，並報名參與「mm2新晉導演計劃」，矢言即使入獄都不會放棄計劃。

失工作毅然追夢 憂律政司上訴

昨天獲判無罪，Day未表現雀躍，他臨走前向記者表示，「都擔心律政司會上訴」。

明報記者 夏浩彬

（反修例風暴）