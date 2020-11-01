官判辭屢批不可靠 拒納4警證供

警記事冊未載關鍵情節 官質疑真偽

首被告余德穎被指向警方作出挑釁行為，用雨傘指警及叫口號侮辱警察。沈官指警員13970沒有在記事冊中記錄這個關鍵情節，令人費解，質疑其真實性。

第四被告龔梓舜被控管有汽油彈及伸縮棍，辯方質疑檢取被告背囊、擔當速龍成員的警長58171插贓嫁禍。沈官分析，影片顯示警長拿着被告的背囊在現場行來行去，其間曾蹲下撿拾一些東西，他作供時承認曾拾起自己的電筒，但後來被盤問下否認，經辯方律師多番追問下又再次承認拾起電筒。

沈官認為，或許警長了解到說法與片段不符，難以自圓其說才有此表現。沈官又指出，正常情况下警方會把有關證物向被告展示，但警長只在現場晃來晃去，質疑「究竟警方當時是否真的從被告袋裏搜出兩項攻擊性物件？還是另有別情？」沈官認為，雖然未能確定辯方插贓嫁禍的說法，但警長的證供可靠性已大大削弱，不能倚賴其證供。

6警制服1人 質疑何需棍打頭破血流

就第六被告簡家康的被捕情况，沈官稱片段拍到有5至6名防暴警員多次向他揮動警棍，亦拍到被告頭破血流，但警員4906回答辯方質詢時，否認曾以警棍擊打被告頭部。

沈官批評，警員受過專業訓練，懂得如何以最低武力制服他人，當時被告已被5至6名警員圍着，身上亦沒有攻擊性武器，在6對1之下，「本席相信這班專業警察絕對可以徒手制服第六被告人，不用出現流血場面」；更指警員4906作供迴避事實，非誠實可靠，面對客觀的錄影片段仍不講真話，令法庭無法確定其證供真偽。

至於拘捕第八被告梁雁彬的警員14620的證供，沈官指他有誇張失實之嫌，令人難以相信他所描述的事情，拒納其證供。

（反修例風暴）