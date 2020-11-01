反修例經審訊暴動案 4宗3脫罪 大狀：呈堂片段成最核心證據

稱警作供多不符片段 有利被告

去年6月至今，區域法院審結6宗涉及反修例示威的暴動案，涉及17名被告，12人罪脫：

兩案認罪：22歲救生員冼嘉豪判囚4年；3男承認在沙田新城市廣場暴動被判囚3年4個月至4年

4宗不認罪經審訊案件中：

．1宗罪成：去年6月26日在警察總部外襲擊警員致其痱滋爆裂的26歲地盤工岑曉麟，被判囚4年

．3宗罪脫：夫婦湯偉雄及杜依蘭，連同17歲少女李宛叡被裁定去年7．28中上環衝突中暴動罪脫；20歲學生林子浩被裁定去年10．1黃大仙衝突暴動罪脫；以及昨日裁決的8．31灣仔一案。

林子浩一案，其脫罪理由主要是法庭未能安心接納作供警供辭，並指警員作供或「添枝加葉」；湯氏夫婦一案，縱使法庭認同3名被告行為可疑，惟控方無證據指證3人與其他暴動參與者有「集體性質」，基於「寧縱毋枉」，故裁定他們脫罪。

大律師郭憬憲指出，暴動案多名被告罪脫，乃因警方在前線時濫捕，只求「方便就手」，「捉到就拘捕，捉唔到就驅散」，並說：「警員只是體能好，捉到人，但證據質素差」。他續說，由2016年旺角大衝突的暴動案審訊起，案發片段成為了案中「最核心」證據，若被告真的犯罪，做了暴動罪指稱的訂明行為，理應一覽無遺，容易入罪。

不過，郭大狀稱呈堂片段亦可幫助被告「伸張無辜」，舉例指片段顯示與警員作供不乎者屢見不鮮，「法官睇完片，根本唔能夠接納警員說法」，猶如「摑了警員一巴」。