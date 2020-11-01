8‧31灣仔暴動案8人全脫罪 官稱不應隨意視黑衣者參與 不排除盼見證「歷史時刻」

7被告親友聞判相擁而泣

開庭前，眾被告與親友互相安慰，有被告與10多名親友圍圈祈禱時落淚。當法官宣判後，多人拍掌歡呼，眾被告隨即走出犯人欄與親友和律師們相擁而泣。

律政司：研判決理據再定跟進否

律政司回覆本報查詢時證實，就陳虹秀表證不成立的裁決，已經根據《區域法院條例》第84條以案件呈述的方式提出上訴。至於本案其他的裁決，律政司正研究法官的判決理據和主控官的報告，然後決定是否需要跟進。

7名被告為余德穎、賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜、簡家康、莫嘉晴、梁雁彬，年齡介乎18至26歲，他們原被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶參與暴動。龔梓舜另涉管有伸縮警棍及疑似汽油彈，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

法官沈小民在裁決時指出，各被告均沒有刑事紀錄，並否認控罪。對於暴動罪，辯方不爭議當晚出現暴動，但問題在於各被告是否參與其中。

沈小民稱逃跑非一定畏罪

可以是應警方警告離開

對於控方要求法庭憑被告衣著、裝束，逃跑時被捕，以及拘捕地點接近暴動現場，推斷他們參與暴動，沈官稱，這樣的證據有兩個可能，一是被告與較早前發生暴動有關，二是他們剛剛到場就被捕，但基於有兩個可能，控方其實已不能在毫無合理疑點下證明控罪。

沈官續說，控方沒有證據顯示被告之前做了什麼，不能推斷被告身在現場鼓勵他人，強調單憑身在現場不足以證明被告有罪。此外，控方須證明被告逃匿唯一目的就是畏罪而逃，但逃跑可以有其他清白的原因，如應警方的警告離開，故沈官接納辯方說法，認為逃跑並非一定源於畏罪。

就被告衣著，沈官稱不應把穿著黑衣的人隨意視為參與暴動或非法集結，「有機會冤枉無辜的人」。他又以制服為例，指警察證人在聆訊時表示相信穿反光衣的人是記者，但實際上是否記者就不得而知，反問「黑衣人的裝束又是否一定是參與暴動的人？」

被告戴眼罩面罩

官：或遇暴力場面「無可厚非」

就被告佩戴眼罩、防毒面罩等裝備，沈官稱當晚情况「並非香港常見的現象」，對某些人而言「或許這是難得的歷史時刻」，法庭不排除有人希望到來見證這一切，若他們不想被人誤以為暴動者而遮蓋容貌是可以理解；加上被告有可能遇到暴力場面或催淚煙，帶備防護裝備是「無可厚非」，最後認為控方未能證明暴動控罪，裁定罪脫。

就第4被告的藏武罪，由於警長的證供與片段不符，加上控方沒有獨立證據顯示汽油彈和伸縮棍的來源，罪名亦不成立。

【案件編號：DCCC12/20】

明報記者

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