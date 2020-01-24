美流傳攻擊拜登子文件 黎智英助手有關 黎稱不知情：事件無關《蘋果》 Mark Simon：付款調查非為寫報告

美國保守派小報《紐約郵報》本月中旬連續發表報道，稱透過共和黨總統候選人特朗普的私人律師朱利亞尼取得亨特（Hunter Biden，小圖）的電腦硬碟，證明後者涉在父親拜登出任副總統期間，跟烏克蘭和中國企業和商人的秘密交易。《紐郵》報道的真實程度或政治動機受質疑，被《紐約時報》、《華盛頓郵報》等自由派傳媒冷待。特朗普陣營以報道狙擊拜登，質疑後者對華立場；拜登陣營則稱無任何證據支持指控。

指拜登兒子「通華」 文件右翼廣傳

NBC揭作者虛構

NBC發表的報道，令《蘋果》及黎智英直接捲入風波。報道指稱，《紐郵》「硬碟門」爆發前一個月，美國多個右翼網站已廣泛流傳一份64頁的情報文件，指控亨特跟中共有可疑聯繫，藉此「毫無根據地指控拜登受到中國政府恩惠」。報道指稱，文件號稱出處「颱風調查」（Typhoon Investigations）是虛構的情報公司，署名瑞士安全分析師阿斯彭（Martin Aspen）的作者也被揭並非真人，照片是由AI合成製作。報道質疑右翼散播這份文件，是抹黑亨特及損害拜登競選的動作之一，是為右翼企圖利用涉及亨特的陰謀論炮製十月驚奇「奠定基礎」。

有份撰報告者稱受託 台港《蘋果》否認

NBC追查到，該份文件其中一個最早公開者是美籍學者包定（Christopher Balding），他曾任北京大學匯豐商學院副教授，2018年遭解聘後轉任越南富布萊特大學副教授，上月不獲續約。包定向NBC承認阿斯彭是「虛構人物，只為發表這報告而創造」，他最初強調自己無份撰寫報告，並稱「報告頭號作者因應私人和專業風險要求匿名」，但隨後承認有份撰寫報告的「小部分」，並參與準備和評估工作。包定表示文件是「由《蘋果日報》委託」製作，NBC報道稱「《蘋果日報》一名發言人確認曾就文件與包定合作」。

香港和台灣《蘋果日報》昨午先後發聲明，否認曾委託任何人製作上述文件，亦強調未曾收過NBC查詢。台灣《蘋果日報》聲明進一步稱，儘管曾收到NBC所指報告，但報道引用的內容「都經過重新查核」。

Mark Simon向名下私人公司報銷費用

黎：1萬美元「太少」毋須我批准

黎智英傍晚透過香港《蘋果日報》和個人Twitter回應事件，強調《蘋果》和自己跟事件無關，稱有份參與的是其私人助手Mark Simon，後者以黎的私人公司報銷1萬美元，交予包定用於調查開支；黎稱因「金額太少」，毋須獲他事先批准。

Mark Simon透過《蘋果》回應，確認曾以「私人身分」委託包定對報告中人作背景調查，但原先委託目的只是調查，並非發表報告。他對台灣《蘋果日報》表示，因對亨特好友林俊良的背景及關係圈好奇，才調查此事，「但調查研究中並沒有得到太多他想要的資料」。昨晚11時許，Mark Simon在Twitter宣布辭職及暗示將離開壹傳媒，又在已封鎖的Twitter上就事件致歉，並對一切表示遺憾。

Mark Simon請辭：

調查因好奇亨特朋友關係網

包定隨後在個人Twitter重申相信報告準確，指控主流傳媒拒絕調查拜登與中國的聯繫。他稱對《紐郵》爆出的「硬碟門」毫不知情，又質疑NBC記者披露了自己表明「不公開發表」（off the record）的內容。本報曾嘗試以電話及信息聯絡黎智英、Mark Simon和包定，俱未獲回覆。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676