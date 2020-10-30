國安處擬推匿名舉報熱線 人權監察：鼓吹文革式監視

警消息：寧多人舉報再辨真偽

警方消息人士稱，熱線仍在籌備階段，暫未有推行時間表；營運模式與「反暴力報料熱線」類似，透過不同平台蒐集資料，但不會接聽來電，報料人身分會保密。被問會否怕熱線被濫用、亂舉報等，他認為寧願更多人使用，提供資料，警方會再分辨資料是否真確並調查。

涂謹申：門檻比報案低 後果嚴重

民主黨立法會議員涂謹申憂慮警方做法致寒蟬效應，最終令香港社會解體。他指熱線和報案不同，報案須有實質證據，否則或被控報假案等；但上述熱線舉報政見，只是要提供情報或線索，加上報料者身分保密，質疑舉報標準低得多，後果可以很嚴重，被捕人或因不准保釋而失去幾個月至幾年自由。

香港人權監察發言人葉寬柔回應稱，熱線將鼓吹人與人之間「篤灰」，令人害怕身邊「耳目」，達到阻嚇效果。她續說，阻嚇犯法本身是合理，但《港區國安法》本身過闊，且限制市民行使應有的權利和自由，警方再設舉報熱線就有問題。她憂慮，年輕人或穿某種顏色衣服的人，甚至張貼標語的「黃店」，都會容易被歧視和舉報，社會氣氛就像文革時期般互相監視，瀰漫白色恐怖。

警方回覆查詢稱不評論個別傳媒報道。

（港區國安法）