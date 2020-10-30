發布煽動刊物罪 大狀：未曾見提控

【明報專訊】鍾翰林除被控《港區國安法》下的分裂國家罪，亦被控《刑事罪行條例》中的串謀發布煽動性刊物罪。兩罪的指稱犯罪時間不一，前者起訴鍾在6月30日《港區國安法》實施後行為；後罪則追溯法例落實前的行為，有大律師說，他執業多年均未見有人被控此罪，相信控方做法乃為避免使用港區國安法檢控法例生效前的行為，以免影響觀感，但他同時批評具「煽動」字眼的罪行古老，帶殖民色彩，未必通過到《香港人權法案條例》的憲法測試。
殖民時代例 指或違人權例
根據《刑事罪行條例》，煽動刊物（seditious publication）泛指「具煽動意圖的刊物」，條文於1938年編入，而煽動意圖包括「引起憎恨或藐視女皇陛下本人或香港政府」、「加深香港不同階層居民間的惡感及敵意」等。法例列明第一次定罪可被判罰款5000元及監禁兩年，其後定罪可判監3年；煽動刊物則被沒收並歸予官方。
大律師郭憬憲指出，相關法例非常古老，極具殖民色彩，未必符合現代價值觀，亦未經1991年才通過的《香港人權法案條例》的測試，法例有可能違憲。郭稱，此控罪所指稱行為其實跟分裂國家罪相似，惟他推斷，控方想擴大檢控範圍，將被告在港區國安法落實前的言論及行為一概檢控，但又不想藉港區國安法追溯法例生效前的行為，才有這檢控決定。
郭憬憲並說，他執業多年均未見有人被控此罪，重申「煽動」與「煽惑」不同，前者必須涉國家層面，後者適用於普通刑事罪行。