發布煽動刊物罪 大狀：未曾見提控

殖民時代例 指或違人權例

根據《刑事罪行條例》，煽動刊物（seditious publication）泛指「具煽動意圖的刊物」，條文於1938年編入，而煽動意圖包括「引起憎恨或藐視女皇陛下本人或香港政府」、「加深香港不同階層居民間的惡感及敵意」等。法例列明第一次定罪可被判罰款5000元及監禁兩年，其後定罪可判監3年；煽動刊物則被沒收並歸予官方。

大律師郭憬憲指出，相關法例非常古老，極具殖民色彩，未必符合現代價值觀，亦未經1991年才通過的《香港人權法案條例》的測試，法例有可能違憲。郭稱，此控罪所指稱行為其實跟分裂國家罪相似，惟他推斷，控方想擴大檢控範圍，將被告在港區國安法落實前的言論及行為一概檢控，但又不想藉港區國安法追溯法例生效前的行為，才有這檢控決定。

郭憬憲並說，他執業多年均未見有人被控此罪，重申「煽動」與「煽惑」不同，前者必須涉國家層面，後者適用於普通刑事罪行。

（港區國安法）