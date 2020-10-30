美國務院譴責拘捕 「不評論」示威者領館尋庇

Friends of Hong Kong：鍾被捕同日4人領館求助遭拒

美國國務卿蓬佩奧在Twitter譴責「由中國操控的」香港警察拘捕3名學生民主社運人士，要求當局即時釋放被拘留者。

美國國務院發言人回覆查詢時譴責警方做法，亦稱《港區國安法》持續被用作遏制異議，削弱港人自由，而非確保安全。發言人續說，中共透過港區國安法剝奪人權、司法獨立及港人的基本自由。被問鍾及4名示威者向美國領事館尋求政治庇護，國務院事前是否知悉、會如何援助，發言人基於私隱不評論，但稱只能在到達美國後才可申請庇護。

國際特赦組織中國組主管羅助華（Joshua Rosenzweig）發聲明稱，鍾翰林被針對，純粹基於他行使言論自由，認為當局應即無條件釋放，撤銷所有控罪。

Friends of Hong Kong周二透露，鍾翰林被捕前原計劃到美領事館尋求政治庇護；當晚有傳媒報道，另有4名社運人士到領事館尋求庇護被拒。Friends of Hong Kong一名成員昨接受本報電話訪問承認，正協助連同鍾在內的5名民主運動示威者，當中包括一名美國公民，當日原定計劃是5人早上一起到領事館。鍾翰林被捕後，組織即向傳媒發放消息；該成員解釋，鍾7月底首次被國安處拘捕後一度失聯，律師也無法聯繫，故今次決定盡快公開事件。

該成員稱，事前與美國領事館及國務院聯繫，對方知悉5人資料，也知他們目的，「希望有安全地方等候，直至成功安全到美國」，「佢哋唔係衝入去」，當日下午4時10分4人進入領事館。對於館方當時沒即援助，他形容是「可恥」，但稱美國政府並未拒絕受理任何事宜，該組織仍與美國政府保持良好溝通。

被問後續行動：

與華府有保密協議

被問下一步行動，該成員說組織與美國政府有保密協議，涉機密內容不能透露，現待美國「請示其他政府部門」。他透露4名示威者正住在組織安排的安全屋。被問鍾被捕是否意料之外，他沒正面回應，只說行動前與5人做過許多風險評估，而他們因感人身安全受極大威脅，才選擇尋求國際關注及美國幫助。

（港區國安法）