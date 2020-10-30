五中全會：「十四五」經濟重質 未提增速 要求擴內需促進「雙循環」 學者：創新是關鍵

稱十三五目標完成在即

新華社昨發布五中全會公報稱，全會聽取和討論了中共總書記習近平代表中央政治局作的工作報告，審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》。全會高度評價「十三五」時期取得的決定性成就。預計今年國內生產總值突破100萬億元人民幣；5575萬農村貧困人口實現脫貧，糧食年產量連續5年穩定在1.3萬億斤以上；「『十三五』 規劃目標任務即將完成，全面建成小康社會勝利在望」。

強調建設「製造強國網絡強國」

據全會公報，「十四五」時期主要目標首句定調提出要「經濟發展取得新成效，在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續健康發展」。而2015年的中共十八屆五中全會則提出目標是要「經濟保持中高速增長」。圍繞提升經濟發展質量，今屆全會提出要加快發展現代產業體系，推動經濟體系優化升級；堅持把發展經濟着力點放在實體經濟上，「堅定不移建設製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國」。

同時，全會表示要形成強大國內市場，構建新發展格局；堅持擴大內需「戰略基點」，加快培育完整內需體系；以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求。暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，全面促進消費，拓展投資空間。

竹立家：首重質量兼顧速度

為2035現代化定框架

北京國家行政學院教授竹立家對本報表示，從2021年中國實現「第一個百年目標」，即建黨100年之際全面建成小康社會起，國家發展踏入新階段，「十四五」規劃作為新階段的頭5年，其重要性在於要為未來5年甚至15年（至2035年達成「基本實現現代化」目標）發展提供基本框架和指導思路，而「現代化」與此前「建小康」不同，前者主要特徵就是「發展質量大幅提升」。因此，保證質量是前提，同時追求速度與質量結合。

胡星斗：更重視製造業

免關鍵技術受制於人

中國問題專家胡星斗指出，創新是推動經濟高質量發展的關鍵，但認為目前內地科技體制僵化，需科技、教育體制等各方面改革。對於規劃新提發展實體經濟及國內外雙循環模式，他表示，這顯示面對國際經濟和科技競爭環境，令中國將更加重視製造業，不能在關鍵技術上受制於人。

明報記者

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