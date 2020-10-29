鍾翰林控國安法洗黑錢等4罪 今提堂

鍾仍被扣查 其餘兩人保釋

居英港人組織Friends of Hong Kong前日稱，鍾翰林計劃到美國駐港總領事館尋求庇護，等候領事館開門期間被國安人員拘捕。警方前晚證實拘捕兩男一女，他們涉嫌在9月至今於網上社交平台發表有關煽動他人分裂國家的內容，違反《港區國安法》第21條。昨日中午，在Telegram的「學生動源公告頻道」更新指何忻諾及陳渭賢已獲准保釋，警方沒有就二人的控罪作出任何修改。不過，該頻道表示鍾翰林仍被扣留在中區警署，未知能否保釋。

據悉，國安處傾向不准鍾翰林保釋，或落案起訴。而首宗被控違反《港區國安法》的被告為23歲的唐英傑，他涉於今年7月1日在灣仔駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車撞向警員，其後被控「煽動他人分裂國家」和「恐怖活動罪」。

包潤石：美不會在外交機構內提供庇護

對於鍾翰林原計劃尋求美國駐港總領事館庇護，館方昨續稱沒資料可提供。美國前駐港總領事包潤石（Richard Boucher）前晚向本報表示，美方不會在外交機構內提供庇護，但他指出，美方有時會向一些面臨迫切政治威脅（imminent threat）的人提供避難處，直至他感安全。就鍾翰林嘗試尋求庇護，包潤石稱難言鍾可做什麼，但稱領事館持續關注人權議題及國安法。

「第二代美國隊長」警署外聲援

鍾前日早上被捕後扣留中區警署，昨傍晚有人到場聲援，其中「第二代美國隊長」馬先生一度展示「民族自強 香港獨立」標語，其後警員到場搜查並將他帶走。警方表示，昨午約6時，30歲姓馬本地男子在中區中港道涉嫌作出具煽動意圖的行為，違反《刑事罪行條例》第9條，已被拘捕。

明報記者

（港區國安法）