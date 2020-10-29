公院中醫免費診治 有康復者回復嗅覺

公立醫院自4月起為新冠康復者提供10次免費中醫內科門診服務，跟進後遺症。有19歲男確診者康復出院後仍嗅覺全失，更一度擔心永久喪失嗅覺，在中大中醫診所暨教研中心（大埔區）接受跟進治療，被辨證為氣陰兩虛，主要獲處方沙參麥冬湯合蒼耳子散配合針刺，約5次治療後病情已明顯改善，目前每日有數小時恢復嗅覺。

截至本月24日，已有411名新冠康復者接受上述中醫康復服務。中大中醫診所暨教研中心（大埔區）中醫師翁霆耀稱，新冠病毒可令病人五臟受損，最主要導致患者損肺而氣喘、咳嗽等，心臟受損者則會失眠和心悸，腎臟受損者則腰膝痠軟，部分人因脾虛影響胃口，會因應病人整體情况制定個人治療方案。他說，大部分人接受治療後症狀漸漸改善，一般年輕人對治療反應較佳，可能與本身正氣較足有關。

醫局招康復者研究

多睡眠差、氣促、失嗅

醫管局正招募150名新冠康復者參與中醫門診觀察研究，目前已招募71人，初步分析指當中近半人屬於濕熱、痰濕和氣虛質，康復者主要出現睡眠差、氣促、乏力、嗅覺失調、咳嗽等問題，初步所見中醫藥能明顯改善症狀。浸會大學協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥稱，希望研究能進一步分析中醫治療新冠康復者的療效，甚至分析出哪種體質最易感染新冠病毒。參與研究的康復者在公立醫院10次免費中醫康復服務之外，可額外獲8次免費治療。

至於在中醫的角度如何能減少感染新冠病毒風險，翁霆耀說應減少進食生冷和肥膩食物，以避免身體濕氣重，亦應多做運動使身心調暢。

（疫情第三波）