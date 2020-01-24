疑因工染疫217宗申索 首宗獲賠

食物及衛生局昨日回覆醫學界立法會議員陳沛然質詢時表示，截至本月25日，共有39宗確診個案報稱在公立醫院工作，包括兩名醫生、11名護士、26名支援或行政職系人員，當中大多數相信源自社區感染而非院內感染。衛生防護中心錄得23宗報稱在私家醫院或私營診所工作的員工確診。

物流業最多 佔63宗

食衛局稱，截至9月30日，勞工處接獲217宗懷疑因工染疫的僱員補償個案，最多涉及「運輸、倉庫、郵政及速遞服務業、資訊及通訊業」，有63宗，其次是「金融及保險、地產、專業及商用服務業」，有58宗。

已呈報個案中，有一宗個案的僱員已獲賠償。勞工處回覆本報查詢稱，該僱員屬「金融及保險、地產、專業及商用服務業」。另有16宗個案因僱員撤銷申索或沒回應該處而未能跟進，該處正跟進餘下個案。

食衛局回覆稱，若個案涉及爭議，勞工處會蒐集醫事報告及其他相關資料，例如接觸者追蹤報告，就個案屬工傷的可能性給予相關僱員及僱主意見，如爭議未能解決，僱員可向法院尋求裁決。

職工盟促新冠納職業病

早前葵涌貨櫃碼頭爆疫，職工盟統籌幹事王宇來估計，有碼頭工人申請僱員補償，但暫未收到求助。他說，現時新冠病毒未納入《僱員補償條例》的職業病，僱員要證明自己染疫與工作有關，若納入職業病，要由僱主證明僱員染疫與工作無關。他說，葵涌貨櫃碼頭個案明顯與工作有關，但不確定是否仍要病毒基因排序等證明，他促請政府盡快將該病納入職業病。

（疫情第三波）