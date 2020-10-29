否認室內外限聚邏輯不一 陳肇始：食肆外「瞬間人群」不違例

土瓜灣樂民新村居民初確

房協通宵清潔 今派樣本瓶

另外，本港昨日新增兩宗確診，均是輸入個案，是連續第3日本地零確診。不過，房協昨晚表示，土瓜灣樂民新村樂智樓（H座）一名居民昨日初步確診，房協已清潔相關住戶的單位及大廈公共地方，昨晚會通宵清潔，今日衛生署會向住戶派樣本瓶。據了解，該住戶住在10多層，前日不適入院，家人昨日已被送入檢疫中心。當區區議員李軒朗表示，昨晚見身穿全套保護衣的職員入大廈清潔消毒。衛生署表示，個案詳情今日公布，昨日初步確診少於10宗。

陳肇始昨日接受港台和商台訪問，被問及為何食肆可以6人一枱，但限聚令要維持4人，她說不認同措施的邏輯不一致，強調政府要逐步放寬限制措施，不能同時放寬所有措施，「今日不調整（限聚令），不等於下一步也不調整」。至於6人一同用膳，用膳前後如何符合限聚令要求，陳肇始說可用務實的做法，若用膳後離開食肆時「瞬間有人群」、很快散去，以及在排隊期間，都不算違反限聚令，「從執法角度我們都會講道理」；若長時間有6人在街上則受限聚令規管。

政府擬容許在內地港人返港後豁免14日強制檢疫，陳肇始說長遠可將其他低風險地區納入同一類別，豁免返港後強制檢疫的要求，但要逐步推行。

何栢良批防疫限制不一致

倡抽查食肆公開結果

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為政府的防疫限制缺乏一致性，形容新一輪措施是7月爆發第三波疫情以來最大幅度的放寬，程度已接近7月爆疫前，至於今次放寬後會否「出大事」，要視乎食肆等有否跟足防疫措施。他建議政府應每周隨機抽查食肆，例如檢查有多少比例的食肆設「執枱專員」、在餐桌3面圍隔板、準備熱水讓市民清洗餐具等，並公開抽查結果讓市民知道。

另外，昨日確診的個案包括一名28歲女子（第5311宗）於10月26日乘印度航空AI1316抵港，而前日確診的個案中，有4人亦是乘同一航班抵港，衛生署昨日宣布，該航班會被禁飛14日，有效期為10月28日至11月10日。

（疫情第三波）