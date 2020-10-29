4檢測站招標 政府冀收費貼近成本 藉此壓市價 應付旅遊氣泡健康碼需求

料11月下旬啓用

政府提供場地

政府準備在港島、九龍、新界東和新界西4區設社區檢測中心，正公開招標，昨晚邀請17間認可的私營檢測公司出席簡介會。政府消息人士表示，經過9月普及社區檢測和10月4個臨時檢測中心的經驗，當局初步掌握檢測成本，當中檢測人員和物流佔成本的大部分，故是次由政府提供場地和基本營運，營辦的檢測公司則負責採樣人手、樣本物流和化驗開支，料有助減低成本。

消息續稱，當局希望營辦公司能以貼近成本價提供收費檢測服務，透過競爭能拉低現時市面的檢測費，以應付日後旅遊氣泡或往返內地健康碼的檢測認證大量需求。他強調因仍在招標，標書中提供較低化驗收費的營辦商會有中標優勢，不便評估何謂成本價。

本報翻查資料，9月普檢計劃撇除由中央支付的化驗室費用，港府動用5.3億元在檢測人員和物流等開支上，為近180萬人檢測，即平均每次檢測費近300元，這成本無計及政府場地和水電等開支。據本報從檢測業界了解，化驗公司化驗檢測費約每個200至300元。換言之，政府不收場租和水電費下，檢測成本約500至600多元。

消息人士稱，將選定4區的社區中心轉為檢測中心，營辦商「打開門」做生意，任何市民都可付費接受採樣檢測，中心另會承包政府付費的特定群組測試，這有助營辦商有一定收入。標書要求檢測以鼻咽拭子採樣，並須採用政府電子平台。當局希望4個檢測中心分別由4間公司營運，以保持競爭，惟要視乎最後回標情况才能決定，預計一至兩周後截標，11月下旬投入運作。

業界：聘護士貴 難壓縮

化驗總會：有望低至400元

有與會的業界人士透露，因需由承辦化驗所聘用駐場採樣護士，聘用護士費用高，相信化驗費難大規模壓縮。另有業界代表透露，目前單計化驗成本和人工，每個樣本檢測成本亦達500元。

香港醫務化驗所總會主席李偉振稱，本港能提供大量檢測的機構不多，估計華昇、Prenetics、香港分子病理檢驗中心、中龍等大機構較可能參與投標。他舉例，如檢測中心每日開門12時，即每日12小時要有人駐場，薪金不菲，但認同如由政府出場地，檢測價有望低至每個樣本400至600元，最終價格視乎能否混樣檢測等因素。

目前私人市場的病毒檢測費用介乎700至2000多元，視乎是否包括醫生費和取報告時間。李偉振估計，若日後健康碼、旅遊汽泡下需求殷切，單靠4個中心未必能完全滿足需求，據他所知市面各機構正醞釀進一步減價，料檢測不會出現「亂開價」情况。

明報記者

（疫情第三波）