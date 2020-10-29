工會勞處擬召三方會談 國泰否認：多數員工已簽約

料千人簽新約 空服員工會：不少人後悔

國泰空中服務員工會主席王思敏表示，勞工處主動約見工會，表示會幫工會約資方舉行三方會談，引述處方表示會盡快安排，期望14日內可做到，但未能趕上昨日首個簽新約的死線。她亦稱公司昨有再發電郵要求員工昨日內簽署合約。

王思敏並透露，估計現時約千人簽新約，部分因在收新約後混亂之下簽署。工會內務副主席孫德妍補充，至新約推出後，工會每天都收到逾400封會員電郵查詢，不少在標題已寫明對簽約感到後悔，而公司就合約回應亦混亂，曾有不同人就同一問題獲不同回覆，亦曾回覆後再撤回。

工會胡志偉同促政府介入

孫德妍亦引述法律意見指出，公司應以裁員及支付遣散費處理不簽新約的同事，不能直接解僱，會研究此方向。她說現階段盼政府介入，並獲得公眾支持，不排除與機師工會合作和行動。如未來一周資方仍不理會，王思敏稱工會將再召緊急會員大會。

勞工處回覆稱正聯絡僱主安排調停會議，處方已向資方清晰轉達員工要求，並再三敦促加強與員工溝通，至目前收到665宗查詢。民主派會議召集人胡志偉亦表示，已去信運房局長陳帆和勞福局長羅致光，要求政府介入，延長簽新約時間，並舉行勞資官三方會議。

（疫情第三波）