勞處招聘會2500空缺 多數全職月薪1.1萬至1.9萬

有人失業數月 「什麼工都要試」

招聘會共有46間機構參加，每間提供10至80個職位不等，約83%為全職空缺，大部分月薪介乎1.1萬至1.9萬元，98%職位空缺的學歷要求為中六或以下。場內實施社交距離措施，多名保安員維持秩序，座位、填表空間、攤位亦有區隔。

信和：80空缺接120申請 反應熱烈

多間物業管理公司在場招聘，其中信和的人事部黃小姐表示，公司提供80個空缺，包括保安員、客戶服務大使、會所助理等，昨收到約120份申請表，認為反應熱烈。她透露，近10名求職者為遭國泰及國泰港龍裁員的機艙服務員，主要申請客戶服務大使職位；又稱若招聘會下周舉辦或更踴躍，因料有另一批不接受新合約的國泰員工求職。

安老院舍紫雲間招聘20至30人，包括護理員、復康助理、註冊社工等。行政經理陳小姐說，安老院舍前線人手一向緊張，昨日反應積極，惟因非以安老業為主題，部分求職者未合資格，例如沒取得護理證書，但仍感招聘會有價值，可讓更多人了解加入安老院的要求。

被裁空姐到場 了解機場保安職位

剛被裁走、在國泰任空姐一年的胡小姐到場求職。她表示現與家人同住，負擔未算太大，裁員消息前後已遞交4、5份求職信，暫未有回音。她說熱愛機場工作，於昨日招聘會亦有了解機場保安職位。

年約50歲的廖先生原為文員，7月合約到期後不獲續約，已求職3個月。他說目前生活拮据，一直有上網找工作，昨到場碰運氣，已準備好即場面試。不過他認為招聘會中適合自己的選擇不多，部分工作的區域偏遠，之後會繼續上網搵工。

（疫情第三波）