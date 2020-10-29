大學生60求職信獲1面試 人力顧問：宜降要求先爭經驗

另個案欲投身社福界 寄40封履歷沒回音

擁有亞洲及國際研究學位、熟悉韓文的Cherry於8月起寄出60份求職信，主要為公關與活動統籌的行業，只獲一次面試，至今未有找到合適工作；其認識的同學亦僅有一半人獲取錄。她現決定擴闊求職工種至行政或客戶服務，亦不排除先找韓文翻譯的兼職工作。

讀社會學的阿Ling早於5月起搵工，有志投身社福界的她寄出逾40封履歷，都沒回音。她說首一兩個月仍很有衝勁，但一直沒有消息令她有點泄氣，現亦考慮改找行政類型的文職工作。

機構助求職 倡兼職短期工照做

聖雅各福群會與渣打銀行合作推出青年就業及資助計劃，找來100間中小企為400名應屆畢業生提供600個全職或兼職職位。聖雅各福群會總幹事李玉芝表示，參與學生要先完成3天課堂，學習面試、寫履歷表等，就能以應用程式配對工作，而中小企如成功聘請畢業生做全職工作可有5000元，計劃為期半年。

李玉芝又說，計劃中提供不少兼職或短期獨立工作（freelance），雖然期望畢業生首份工作可為全職，但亦可能先以兼職工作獲得經驗，若半年後中小企的老闆認為畢業生表現良好，有機會改聘為全職。她說計劃中包括食物供應及相機器材等屬年輕人喜愛的行業職位。

環球管理諮詢董事總經理李漢祥認為，現時市面上招聘的多為清潔、物業管理等與防疫工作相關行業，對學歷要求不高，建議畢業生若一直未能找到工作，可報讀數碼轉型、風險管理相關的課程，勿浪費時間。

周綺萍：宜同時考慮無關興趣工種

進修或反增求職難度

資深人力資源顧問周綺萍則認為，應屆畢業生欠缺工作經驗，現更需與剛被解僱的求職者競爭，令求職難上加難。她說年底將有海外學生回流，尚未找到工作的畢業生應開始考慮降低求職條件，如降低薪酬要求一兩成，並考慮與本來興趣不相關的工種，「有經驗好過無經驗」，先接受短期或兼職工作，待企業對市况有信心時，較容易轉為全職工作。

至於仍未找到工作的學生應否先進修，周綺萍認為要視乎工種對學歷的要求，指部分行業的入門職級不需要高學歷，惟沒有工作經驗、學歷卻高於招聘要求，或令求職難度增加，未必有好處。

（疫情第三波）