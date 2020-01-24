新華旅遊全體300人停薪留職 12月起先行3個月 業界恐「保就業」完結釀結業潮

東瀛遊否認停薪留職 稱財政穩健

至於其他旅行社，昨曾傳出東瀛遊12月起員工停薪留職3個月，及後東瀛遊發聲明澄清否認，表示一向財政穩健，從未陷入嚴重困境。康泰發言人回覆稱暫未能回應，表示各種方案都考慮。

新華稱近一年零收入

職員須今午前選擇接受否

新華旅遊前日向全體職員發內部通知，提及疫情持續反覆，行業復蘇遙遙無期，公司已接近一年零收入，陷入嚴重困境，無力應付龐大薪金及租金開支，迫於無奈下推行停薪留職計劃。計劃分兩階段，首階段由12月1日至2021年2月28日，明年2月審視是否繼續實行3月1日至5月31日停薪留職安排。公司稱職員須於今日中午前選擇「接受」或「不接受」。

新華旅遊有領取兩期「保就業」資助，從已公布第一期保就業獲批名單顯示，「新華旅遊有限公司」獲發近668萬元，涉及員工297人。本報向新華旅遊了解事件，至截稿前未獲回覆。

旅議會：非單一事件 數月前已有

旅遊業議會主席黃進達說，新華停薪留職非單一事件，數月前已有旅行社出現有關安排。他稱保就業資助年底前完結，旅遊業務冰封逾半年，而目前不論中港通關、健康碼或旅遊氣泡仍未有重大進展，業界無奈下執行相關措施。他認為，若情况持續，業界裁員潮或來臨。

立法會旅遊界議員姚思榮稱，旅行社一直靠保就業資助「吊命」，連續8個月無收入下人工及舖租開支最大，而前景仍不明朗，唯有節流。

學者稱比大裁員「算好」 導遊工會：不意外

中大商學院高級講師李兆波認為，新華旅遊停薪留職做法對比大裁員「算好」。他解釋，旅行社重新起動成本高，按目前做法，待旅業復蘇後員工可馬上就位。他指曾向政府建議推行第三期保就業，讓旅社支撐到明年農曆新年，但政府未有正面回應，而本地遊補助有限，他擔心會釀結業潮。

香港導遊總工會理事長黃嘉毅表示，疫情對旅業是「滅頂之災」，對停薪留職甚至裁員結業不感意外；導遊目前無工開，已轉做保安、清潔、地盤等，盼政府直接支援旅遊業從業員，不止是僱主。

縱橫遊：暫不仿效做法 再研節流方案

縱橫遊常務董事袁振寧說，業界短期只能以營辦本地團為主，中期則視乎本港與其他地區商討旅遊氣泡及推行健康碼的進展，形容「可以做到的生意有限」，料未來一兩年業界生意亦難恢復疫前水平。他強調公司暫不仿效全體員工停薪留職做法，至於其他節流方案如部分人停薪留職、或放無薪假期等則再研究。

明報記者

（疫情第三波）

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