商福田租地予科技園 薛永恒：作「二房東」助初企落戶深圳

薛永恒又透露，「聯合政策包」會考慮在政策上拆牆鬆綁，為海外回流華人學者提供特別通關安排，研究科研設備、數據、基因等科研成果互通。他說深港兩地各有優勢，兩地合作是「強強聯手」，籲港人摒除懼怕兩地融合會「掏空香港」的心魔。

消息：填補河套區建成前空隙

消息人士稱，現時本港創科設施及基建接近飽和，河套區創科園首幢樓宇至2024年才建成，租用福田保稅區可填補中間數年空隙，而深圳福田保稅區及皇崗重建區被撥作創科發展的部分，面積比香港創科用地總和更大，相信兩地合作有協同效應。至於計劃詳情，須待特首及創科局長下周訪問北京、廣州及深圳後才有。

科技園公司沒有正面回應有關構思，其發言人表示，至今年7月底，科學園租用率約86%，有不同計劃支援園區企業發展，包括大灣區之內地及海外市場。

科企：無助本地發展 反失人才

水中銀：反映深圳有誠意

科學園腫瘤基因檢測初創「善覓」行政總裁施明耀認為有關構思「行不通」，稱公司落戶內地不單面對管理問題，且兩地稅制及政制不同，沒足夠誘因吸引港人北上。他說，由科技園公司管理內地地方，就如港鐵及領展在內地營運當地基建，「輸出香港技術、人才、經驗使當地受益」，但無助促進本地創科生態發展，反令香港人才流失。科學園生物科技公司「水中銀」首席執行官杜偉樑說，深圳發展科研亦缺地時，願意向港租出部分用地，反映深圳「有誠意」，但認為象徵作用大於實際，相信對微小企業較受惠，「畢竟有意北上的企業已北上發展」。