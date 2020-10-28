林鄭下周率5局長訪京 不談內地投票安排

隨後赴廣深 月底發表施政報告不變

林太說，特首辦主任陳國基和5名局長將一同訪京，包括財經事務及庫務局長許正宇、運輸及房屋局長陳帆、創新及科技局長薛永恒、食物及衛生局長陳肇始、政制及內地事務局長曾國衞。她說下周二行會後出發，預料先到深圳做檢測，翌日赴京並逗留3天。她說會在北京出席與港澳辦和部委的協調會議，「全面整體地回應我們（特區政府）提出的措施」，亦會拜會與政策措施相關的部委。她說此行不會討論港人在內地投票安排，稱政府正檢視相關問題，未來會再向公眾交代。

完成北京行程後，林太稱會轉往廣州和深圳，分別與廣東省和深圳官員商談粵港澳大灣區建設和港深合作，預料4至5天完成整個行程。對於訪京行程由本月下旬推遲至11月初，林太解釋，原預計只訪京一天，現在延至3天，由於不會在五中全會期間訪京，故認為下月初出發較理想，並不影響發表施政報告的時間。

稱陳同佳只欠一張入台簽證

另外，林太昨亦談到台灣殺人案疑犯陳同佳尚未赴台投案一事，她說從管浩鳴牧師一方得知，陳很願意到台灣自首投案，現在只欠一張入台簽證，「入台簽證的簽發權並不是特區政府」，稱港方願意輔助其他安排。

台灣陸委會昨回應林太的言論，呼籲港府務實回應台灣早先提出的司法互助請求，重申該案涉及台港雙方管轄權及相關公權力的行使，必須由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳同佳赴台入境的問題。