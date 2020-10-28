尋美領館庇護前 鍾翰林遭國安拘捕 另拘前學生動源兩成員 警：涉煽動分裂國家

報道：另4人求庇護不果

美領館：沒資料提供

據報道，鍾被捕後有4人於昨午擬進入美國駐港總領事館尋求庇護不果。館方回覆稱，現階段沒任何資訊可提供。

學生動源facebook專頁昨早11時許發布消息，稱鍾翰林由昨早8時起失去聯絡。昨早9時許，本報記者從通訊軟件Signal收到署名為Friends of Hong Kong發出的信息，稱「今日（昨日）我們friends of Hong Kong展開一個營救行動希望鍾翰林獲美國領事政治保護」，又稱昨早8時15分，有人員目擊鍾在美國駐港總領事館外被最少4名國安人員拘捕。

組織：領館未開 鍾附近等候時被捕

本報其後繼續向這名聲稱是Friends of Hong Kong的成員查詢，他指鍾翰林原計劃昨早到美國駐港總領事館尋求庇護，但當時領事館未開門，故到聖約翰大廈的太平洋咖啡坐下，約8時10分，鍾向該組織表示被人跟蹤，無法擺脫，4分鐘後失去聯絡。據《南華早報》的片段，鍾在山頂纜車總站外被兩名男子左右押走，另一名正講電話的男子在旁。

該名Friends of Hong Kong成員昨午5時許向本報表示，他們剛派人到美國駐港總領事館，但沒有提供進一步消息。

學生動源：另4尋庇護者非前成員

《南華早報》昨晚報道，昨午有4名反政府社運人士沿花園道奔往美國駐港總領事館，他們到門前與保安談話，其後被拒進入，惟被逐消息未獲官方確認。本報向美國駐港總領事館查詢是否知悉鍾翰林被捕、他是否正尋求美國政治庇護、是否曾拒絕4人等，館方回覆稱現階段沒任何資訊可提供。學生動源facebook昨晚深夜澄清，指其餘嘗試進入美國駐港澳總領事館的人並非前學生動源成員。

鍾翰林、何忻諾、陳渭賢及學生動源前發言人何諾恆，7月29日被警方國安處拘捕，涉嫌於7月在網上社交平台發表有關分裂國家，以及煽動或教唆他人分裂國家的內容，據悉與「創制獨立黨」有關。4人昨原須到警署報到。

被捕3人7月曾被捕 原昨日報到

警指另涉自9月發表違國安法言論

警方稱，國安處經進一步調查後，昨日在中區、沙田及屯門拘捕兩男一女（17至21歲），他們涉嫌自9月在網上社交平台發表有關煽動他人分裂國家的內容，違反港區國安法第21條。警方指3人涉嫌煽動他人分裂國家被捕，正被扣查。何忻諾昨午被押返大圍新村寓所搜屋，其後被押走，探員未有帶走任何物品。

警方消息稱，今次案件涉及「學生動源」、「學生動源美國分部」及「創制獨立黨」facebook專頁曾發布煽動他人分裂國家的信息。消息指何諾恆繼續保釋，與昨日案件無關。

明報記者

（港區國安法）

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