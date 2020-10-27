老臣子感公司以退休福利威脅

稱公司未交代不簽約退休金安排

丘氏姊妹於國泰任職逾30年，均為機艙事務經理。她們說新合約是公司單方面提出，同事要仔細了解條款，未有機會與公司商量，認為公司應以更多時間解釋細則。她們其中一人尚有兩個月便屆退休年齡，可獲退休金及享退休福利，例如終生機票優惠，但稱若不簽新約將失去福利，公司亦無交代退休金處理，感覺以福利威脅簽新合約，要求清楚解釋條款釋疑。

國泰空中服務員Jacky稱，以往合約收入屬多勞多得，新合約設收入上限，亦有「魔鬼細節」，例如員工與同事調更後，其接手航班有改動，公司再安排該員工改飛其他航班，這情况下即使該員工有開工，但因無飛原本調更航班，亦要扣薪。他認為若公司無法提供清晰文件解釋合約內容，則須延長簽署期限，「否則不明不白地簽新約，與被騙做Gym有何不同？」况且新合約容許公司更改內容，如「肉隨砧板上」。

Jacky稱據他所知已簽約者不多，相信主要是家庭負擔較大同事，但他認為新合約下更不能生活。