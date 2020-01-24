緊急會員大會360人參加 國泰空服員工會研申禁令暫緩新合約

會員查詢新合約 稱公司回覆反口覆舌

資深員工不簽或失退休福利

王思敏於會後表示，因限聚令，昨分3時段召開5場會議，共360人參加，主要與會員討論賠償安排，向未收到新合約或裁員通知的同事提供協助、研究新合約細節，以及討論工會方向。她說會員最關注涉及永久更改條款的新合約，引述會員稱曾電郵公司查詢新合約內容，惟公司未有實在回覆，又或反口覆舌，引起信息混亂。工會內務副主席孫德妍舉例，有年資較長同事想了解退休金問題，擔心會否減少退休金、影響提取退休金時間等，公司對此有不同答覆，亦曾撤回再回覆，令同事不安。

國泰曾向留任員工發電郵，表明不會就新合約條款與工會談判，又稱已有足夠員工簽新合約，若員工不簽署同意，則會解僱。王思敏說，工會未能掌握實際有多少人已簽新約，但每日接到逾300封電郵查詢新合約問題，部分人在電郵表示後悔簽了新約。孫德妍補充，若不簽新約而被解僱，年資2至5年的將不獲遣散費，年資較長的原本若到某年齡退休或被裁均可獲退休福利，遭解僱則會失去福利。

機組人員協會函勞處冀商對策

就資方與工會談判前已放話「落閘」，孫形容非常無誠意，亦惹怒同事，故會員一致支持工會爭取同事應有權利及尊嚴，現將就行動尋求法律意見及各界協助，希望公司積極回應。孫說「期限迫在眉睫，行動要快」，正研究會員提出的方案，包括入稟申請禁制令暫緩新合約，正諮詢法律意見，不排除任何可能。

香港航空機組人員協會昨致函勞工處，要求今日與處長陳嘉信會面，稱國泰要求留任員工兩周內決定簽新合約是「不現實（unrealistic）」及不公平，認為國泰無諮詢員工便推行新合約令人關注，冀與勞工處商討對策。