郊區「人流」垃圾同增 清理義工：唔覺市民變環保

不過，漁護署今年1至8月共檢控65宗亂拋垃圾，平均每月只有約8宗，同期檢控在非指定露營地點露營則有44宗。

環境局長黃錦星昨回應本報查詢，呼籲市民緊記珍惜美景及生態，自己垃圾自己帶走。

指政府呼籲帶走垃圾成效不彰 義工促政府派員執法

經常組織義工隊清理沙灘垃圾的「海洋拾荒者」Kitti表示，年初爆發疫情至今近1年，假日郊野迫爆已成常態，政府雖不時呼籲市民帶走垃圾，但成效不彰，「每次假日過後都有排執（垃圾），唔覺市民環保意識有進步」。

Kitti表示日前到塔門，發現草地滿佈垃圾，包括膠樽、膠袋、鋁罐、燒烤叉及廚餘等，附近10多米外設有垃圾桶，但露營客視若無睹，認為相關部門假日應派員到露營熱點執法，「政府搵幾個人巡邏，或者廣播呼籲，相信亂拋垃圾情况已不會這樣嚴重」。

漁署關露營地點 常客：垃圾問題轉其他郊外

露營愛好者趙日輝說，露營製造垃圾遠較行山多，近年露營入場門檻不斷下降，帳篷數百元有交易，不少市民假日都會露營，對場地需求有增無減，惟疫情下漁護署露營地點關閉，將問題轉移到郊外其他地方，令亂拋垃圾問題更嚴重。