疫下塔門露營旺 草地禿牛吞袋 植被縮減遺留垃圾 團體促漁署跟進

露營客：假日逾百帳篷新手多 垃圾桶滿瀉

露營愛好者趙日輝前日於facebook發帖，表示在塔門見到懷疑吃了膠袋的小牛。他接受本報訪問時表示，上周六趁重陽節假期到塔門露營，下午約1時半左右見到兩頭小牛到草地覓食，其中一隻抽搐，「吐出一團泥黃色物體，然後軟癱在地上」。他檢視該團嘔吐物，發現當中有膠袋，相信是誤吞郊遊者遺下的垃圾，惟未能消化，最終吐出。

趙日輝說每年會露營3至4次，年初爆發疫情以來，漁護署轄下郊野公園指定露營地點大部分時間關閉，不少「新手」及家庭轉到其他地點露營，例如塔門，每逢假日島上至少有逾百帳篷，「遲少少去都霸不到位，外圍斜坡及海邊都有人紮營」。對於近年政府鼓勵郊遊客「自己垃圾自己帶走」，他說即使市民離去時帶走垃圾，「轉頭就棄置在（附近）垃圾桶」，以致假日郊外不時出現垃圾桶「滿瀉」，增加牛誤吞膠袋垃圾風險。

關注團體：草地被佔牛棲斜坡海邊 垃圾桶覓食易吃塑膠

關注牛隻組織「西貢牛」表示，疫情之下，塔門假日極為擠擁，島上茅平山一帶草地漸變光禿，「水土流失好嚴重，無了草皮覆蓋，露出表土，好似沙漠，大風颳起大片風沙」，植被面積不斷縮減，牛不夠草吃，該組織希望到該島露營者，離去前倒些水在地上，讓土地休養生息。

該組織成員表示，每逢假日，島上露營帳篷遍佈草地，牛的棲息地被霸佔，被迫在外圍斜坡，甚至海邊棲息，部分牛會在帳篷之間穿梭覓食，有時更會闖進帳篷內，露營客覺得被滋擾，有人會用載有食物的膠袋引開牛，令牠們養成壞習慣，「牠們會去垃圾桶找相同氣味的東西，結果不斷吃下塑膠，造成消化不良」。該組織說島上不少牛腹部脹起，但體型甚為瘦弱，希望漁護署跟進，或研究將牠們遷到其他地方。本報昨向漁護署查詢會否派員到塔門為牛檢查，截稿前未獲回覆。

屬「未撥用政府地」 塔門露營未受限制

兩年前大嶼山貝澳一頭被稱為Billy的牛吃了膠袋致死，漁護署當時表示，Billy因誤食膠袋，造成腸道阻塞死亡，而漁護署其後發現，Billy腸胃的膠袋，足以裝滿兩個垃圾桶。資料顯示，市民在塔門的露營地點是未批租或未撥用的政府土地，地政總署為天然植物提供非經常護養，但不會限制市民在該處露營。

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