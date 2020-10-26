朱凱廸：大陸用在台系統 劉兆佳：台展示保護港人

朱：在台港人行事應小心

朱凱廸表示，中共在台灣的干預一直存在，特別現在多港人赴台，內地或會運用情報系統、流氓打手針對港人，又稱近期香港餐廳遭騷擾，在台港人人心惶惶。朱稱自台灣更明確關注香港社會運動後，內地對台施壓力愈來愈重，「做得愈來愈出面」，他認為在台港人行事應更小心，「不要認為到了台灣便安全，台灣情况說不定更有風險」。

前香港眾志秘書長黃之鋒稱，過往訪台曾被跟蹤，如2017年參加「時代力量」的論壇時，大批親中團體成員在桃園機場一度衝破警方防線、意圖襲擊他，當地警方事後拘捕3人。他認為李彬豪事件反映「情報機關、狗仔隊實際上是做滲透工作」，認為驅逐其出境有阻嚇力，但「不會是唯一一次或最後一次」，料台灣日後處理相關問題會更強硬。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，台灣屬開放社會，過去沒明文禁止內地或香港傳媒在當地採訪，現階段未知是親中報章委託該留台港青工作，抑或是該港青主動跟蹤拍照後報料予港媒。他認為台方過往沒公開慫恿、鼓勵或資助香港「違法抗爭」的人，亦不希望他們來台後被拍得與台灣政界人士過從甚密，「唔想畀人摷到出來」，而將李彬豪驅逐出境可展示台灣政府會向潛逃或出遊到台灣的人提供保護。