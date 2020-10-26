驅逐多涉逾居黑工 涉「政治」個案罕見

主張「武統」 大陸學者去年訪台被逐

中美角力、香港掀起反修例運動氛圍下，台灣曾將部分涉及政治事件或議題的人驅逐出境。主張「武統台灣」的大陸旅美學者李毅，去年4月獲邀到台灣演講，李毅抵台後，台灣政府以其「危害國家安全」廢止其入境許可，警方在民宿找到李毅，再安排他到機場驅逐出境；去年10月，一名中國大陸男子於台中市破壞連儂牆，隨後被移民署以觸犯違反兩岸人民關係條例為由，強制遞解出境，行政院長蘇貞昌當時表示，如破壞台灣法治，驅逐出境是「剛好而已」。

有不願具名的台灣政府消息人士向本報表示，過往被驅逐出境的，多為非法從事工作或逾期居留，他自己是「第一次」看見李彬豪一類案件，形容此案與政治有關、「較敏感」。至於李彬豪日後是否不能再踏足台灣，該人表示「不會永遠不能回去」，據其了解，初步大約3年不准他來台，倘他3年後再申請赴台，相關部門屆時會再審批其申請。

陸委會：港人倘違居留目的 居留證可被廢

陸委會表示，按香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法第22條、第28條，經許可在台居留的港澳居民若從事與許可目的不符活動，可撤銷或廢止其居留許可。翻查有關條例，如港澳居民在台「有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞」，或現（曾）任職於大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構、具政治性機關或「其於香港、澳門投資之機構或新聞媒體」，不許可居留，或撤銷其居留許可。