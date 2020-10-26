驅逐多涉逾居黑工 涉「政治」個案罕見

【明報專訊】在台港人李彬豪被指違反港澳居民進入台灣地區及居留許可辦法而被驅逐出境。有不願具名的台灣政府消息人士向本報表示，過往有不少人因違反居留目的，例如非法從事工作， 或逾期居留而被驅逐出境，惟本案是他「第一次」看見這一類案件，形容此案與政治有關，「比較敏感」。
主張「武統」 大陸學者去年訪台被逐
中美角力、香港掀起反修例運動氛圍下，台灣曾將部分涉及政治事件或議題的人驅逐出境。主張「武統台灣」的大陸旅美學者李毅，去年4月獲邀到台灣演講，李毅抵台後，台灣政府以其「危害國家安全」廢止其入境許可，警方在民宿找到李毅，再安排他到機場驅逐出境；去年10月，一名中國大陸男子於台中市破壞連儂牆，隨後被移民署以觸犯違反兩岸人民關係條例為由，強制遞解出境，行政院長蘇貞昌當時表示，如破壞台灣法治，驅逐出境是「剛好而已」。
有不願具名的台灣政府消息人士向本報表示，過往被驅逐出境的，多為非法從事工作或逾期居留，他自己是「第一次」看見李彬豪一類案件，形容此案與政治有關、「較敏感」。至於李彬豪日後是否不能再踏足台灣，該人表示「不會永遠不能回去」，據其了解，初步大約3年不准他來台，倘他3年後再申請赴台，相關部門屆時會再審批其申請。
陸委會：港人倘違居留目的 居留證可被廢
陸委會表示，按香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法第22條、第28條，經許可在台居留的港澳居民若從事與許可目的不符活動，可撤銷或廢止其居留許可。翻查有關條例，如港澳居民在台「有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞」，或現（曾）任職於大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構、具政治性機關或「其於香港、澳門投資之機構或新聞媒體」，不許可居留，或撤銷其居留許可。
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