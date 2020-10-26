澄清大公報道「蔡密使見學動」 楊月清：3人晤《自由時報》記者沒談港獨

政治組副主任 着3人讀歷史「了解中共」

楊月清昨接受查詢時表示，去年初得悉鍾翰林等3人赴台，曾經勸阻，但鍾「貪玩不聽話，擋不住」，3人赴台後，楊稱「請他們吃過兩餐飯」，但沒提供機票、食宿等旅費資助。楊憶述，與3人飯敘被《大公報》刊出相片報道，《自由時報》政治組副主任蘇永耀致電着她小心，順便問及有關3人。楊及後於3港青行程第3日安排他們與蘇永耀會面。楊表示，蘇與3港青閒聊，沒提及「港獨」議題，蘇「如家長一樣」，建議3人多讀歷史，「了解中共」。

不同意「五獨」論壇之名 稱嘉賓光譜闊

《大公報》報道中的「神秘男子」為蘇永耀，報道提及他手持《看雜誌》，又稱當中一篇文章提到「五獨」論壇。楊月清表示，該雜誌是她之前送予蘇永耀，故他當日帶同雜誌往會面；雜誌上介紹的論壇由她於2018年舉辦，其時邀得時任港大法律系副教授戴耀廷、民主黨前主席劉慧卿、被「DQ」議員游蕙禎等赴台，「政治光譜很闊」，不同意被報道為「五獨」論壇。

楊說自己於1970年代移居香港，曾是民主黨成員，1997年前移民美國，再回台灣，一直與香港政界保持聯絡，故與赴台港人會面「不足為奇」。楊的丈夫林保華創立「台灣青年反共救國團」，楊為理事長，組織介紹為「以愛台護台為己任，揭發中共本質，宣揚自由民主人權，幫助同胞認清中國真相」。