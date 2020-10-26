聘人跟蹤鍾翰林 港人遭台驅逐 拍學動成員行蹤刊《大公》頭版 陸委：不容侵害安全私隱

該台灣政府消息人士證實，李彬豪昨晨已乘飛機返港。入境處稱已即時透過香港經濟貿易文化辦事處（台灣）了解，至今未接獲港人求助。

前學生動源召集人鍾翰林及成員洪英棠、洪心弦去年1月赴台，《大公報》1月16日圖文並茂頭版報道，形容3人「拜見蔡英文密使」，與台灣青年反共救國團理事長楊月清及一名「神秘男子」在國史館會面。

任職台科技工程師 受託香港偵探社

日薪5000僱台徵信社偷拍

該名「神秘男子」實為《自由時報》政治組副主任蘇永耀，他事後提告妨害秘密，總統府亦勒令調查事件。綜合台媒報道，台北地檢署調查發現，李彬豪受香港偵探社Pi investigation委託，以每天2萬元新台幣（約5420港元）委託台灣「一統徵信社」跟蹤偷拍鍾翰林等，其後將照片輾轉交《大公報》等刊登。

地署調查後認為，因當時是在公共場所拍攝，不起訴李及一統徵信社等11人，但斥李從事與居留目的不符的「情蒐」工作，批評一統徵信社「貪圖小利、為虎作倀」，替境外媒體情蒐國人行蹤，「行為可鄙」。《自由時報》早前引述蘇永耀稱，將與律師研究是否上訴。

內政部斥紅媒在台不法情蒐 徵信社為虎作倀

台灣內政部移民署昨公布，李彬豪違反居留目的，在台不法從事跟蹤拍攝港青參訪活動，違反港澳條例等規定，廢止其居留許可，昨強制驅逐出境，「管制一定期間不得來台」。網上資料顯示，李曾於台灣輔仁大學修讀心理系，亦為該校「國際學生事務專員」。台灣政府消息人士向本報表示，李畢業後在一間台灣科技公司任職工程師。陸委會表示，台北地檢署調查認為，李在台從事與居留目的不符的情蒐工作，李已遭公司解僱，原在台居留事由已消失。

台內政部長徐國勇在公布中稱，「不論國人及外來人口，在台灣均有免於恐懼的自由」。他斥「紅色媒體」僱用徵信社跟蹤拍攝等不法手段，在台情蒐，「明顯利用台灣之自由民主來進行滲透、傷害人權，其行為不為民主法治社會所認同」。

偷拍事主：將領中資亂台壞人全趕走

被偷拍事主之一楊月清向本報表示，事發時完全沒察覺有人舉相機或攝錄機，相信有人以偷拍器材攝錄他們後截圖，又澄清該名「蔡英文密使」實為《自由時報》政治組副主任蘇永耀，會面只為閒聊（見另稿）。她歡迎李彬豪被逐，形容是將「領中資亂台的壞家伙全部趕出去」。本報多次致電另一事主鍾翰林，並向他及洪心弦二人發短訊，均未獲回覆。

本報向被指涉案的《大公報》電郵查詢，並多次由接待處轉駁電話至總編輯，截稿前未能聯絡上。「一統徵信社」亦沒回覆電郵查詢有關受聘詳情。本報曾致電香港的Pi investigation，對方否認是該偵探社後馬上掛線。記者根據公司註冊處文件，昨到Pi Investigation位於長沙灣恒昌工業大廈的辦公室，6樓大堂有偵探社的水牌，單位為分租辦公室，昨沒人在內。偵探社其中一名股東劉巧瑜報稱居於上水天平邨，本報昨到上址叩門，一名女子應門稱已很久不見劉。

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