通緝犯酒駕衝路障飈13公里 涉5罪被捕

最高時速200公里 衝燈逆線

被捕男司機姓雷，36歲。昨日零時許，警方在三號幹線西九龍公路近港鐵南昌站對開設路障打擊酒駕及藥駕，其間一輛白色凌志私家車衝過路障並加速逃走，警員驅車追截，凌志沿西九龍公路、青葵公路、葵涌道駛至大連排道掉頭往九龍，再經龍翔道及大埔道駛至石硤尾白田街，再沿窩仔街左轉入南昌街，最終在東華三院張明添中學對開失控撞欄，全程13公里其間凌志最高時速達200公里，曾數次衝紅燈及逆線行駛。

凌志撞欄後被警車攔截，司機一度欲倒車突圍但不果，繼而拒絕下車，警員遂以工具打破車窗，混亂中司機下車逃走，被警員制服，糾纏間3名警員受輕傷送院。

檢小量K仔 司機有20案底

警方在車上檢獲小量懷疑氯胺酮，並發現司機正被通緝，他亦未能通過酒精呼氣測試。司機涉嫌藏毒、襲警、危險駕駛、在藥物影響下駕駛、酒後駕駛被捕。據悉，涉案司機有逾20次案底，包括爆竊、販毒及醉駕等。

657司機酒測 8人未通過被捕

另外，前晚11時許，一輛私家車駛至近警方路障時，突然撞向一輛停泊路肩的警車，50歲男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛及不小心駕駛被捕。整個打擊酒駕藥駕行動中，警方共要求657名司機接受酒精呼氣測試，有14名司機未能通過預檢呼氣測試，其中8人其後未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。